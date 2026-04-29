Kilenc évet kapott a férjét megfojtó pécsi nő

Most ítélték el azt a pécsi nőt, aki 2024. május 31-én megfojtotta házastársát, majd másnap úgy jelentette be a rendőrségen, mintha a férje elájult volna – közölte az ügyészség.

A házaspár rendszeresen italozott, és olyankor gyakran össze is vesztek. Ez történt a végzetes napon is, ahol a vádlott megfojtotta áldozatát. A bejelentés után percek alatt megérkeztek a mentők, akik már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az elkövetőt emberölés miatt 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, valamint 7 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától is.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. A szerdán kihirdetett határozatában a szabadságvesztés tartamát 9, a közügyektől eltiltás tartamát pedig 10 évre súlyosbították.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock