Egy telefonhívással tűnt el 17 millió egy múcsonyi nő számlájáról

Napi szintűek azok a csalások, ahol hamis hívásokkal milliókat csalnak ki naiv áldozatoktól. Ez történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Múcsonyban is, ahol 17 milliót csaltak ki egy áldozattól – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, a tettes banki ügyintézőnek adta ki magát, és azt állította, hogy a sértett céges számlájáról 8 millió forintot elutaltak, de vissza lehet hívni az összeget, ha letölt egy programot a gépére.



A károsult hitt a telefonálónak, így a számlájáról két alkalommal összesen közel 17 millió forintot utaltak el egy ismertelen embernek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a bankok soha nem kérnek programtelepítést vagy távoli hozzáférést.