Döbbenet a röszkei határátkelőn, elképesztő, mi lapult a hátizsákok mélyén
Késsel fenyegetőzött a nyíregyházi vonaton egy férfi
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársa vasárnap délután, pihenőnapján Nyíregyházáról utazott Budapestre vonattal, amikor Szolnok magasságában járva a jegyvizsgáló a segítségét kérte. Elmondta, hogy a vonaton utazó egyik férfi agresszívan viselkedett a többi utassal, majd vélhetően valamelyik mellékhelyiségbe zárkózott - számolt be róla kedden a police.hu.
A nyomozónő azonnal értesítette a történtekről a KR ügyeletesét, aki felvette a kapcsolatot a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársaival. A Vasúti Rendőrőrs járőrei egyből a Szolnoki Vasútállomás 8-as vágányához mentek, ahol várták a befutó InterCityt.
Közben a vonaton lévő rendőr – meglátva a felé közeledő ominózus utast – azonnal intézkedett. A 29 éves férfi ekkor együttműködőnek tűnt, bár azt állította, hogy semmilyen igazolvány nincs nála, mert azokat elhagyta. Eközben a szerelvény beért a vasútállomásra, ahol a férfi ruházatának ellenőrzését már a szolnoki járőrök hajtották végre. Azt mondta, hogy szúró-vágó eszköz nincsen nála, de ruhájából egy fekete nyelű, több mint 10 cm-es pengehosszúságú konyhakés esett ki.
A vonaton utazók közül volt, akit a férfi azzal fenyegetett, hogy leszúrja és megöli, másnak útját állta, és a vonat falához szorította. Csak az utas segélykiáltásakor engedett a szorításából. A bűncselekmény során senki nem sérült meg.
A 29 éves férfit a rendőrök elfogását követően előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol garázdaság miatt indult vele szemben szabálysértési eljárás.
Nyitókép: police.hu
+Ez is érdekelheti
Videón a döbröközi holttest kiemelése, élettársa ölte meg
A Wizz Air igyekszik megnyugtatni az utasait, nem számol azzal, hogy a menetrendet módosítani kell
Kiesett az út közepére egy 11 éves gyerek Kazincbarcikán, hajmeresztő videó került elő
Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások
Több hektáron égett a nádas és száraz fű Várpalotánál
Kisgyerekeket ábrázoló pornográf felvételek ezreit találták egy férfinál Miskolcon
Egész éjjel egy eltévedt túrázót kerestek a Mátrában
Fejbe lőtte magát a lőtéren egy férfi Pécsváradon
Lövöldözés robbant ki a nyílt utcán Kecskeméten, elszabadult a pokol
Összeesett egy 8 éves fiú testnevelés órán Budapesten, az életéért küzdöttek
Elektromos bicikli okozott óriási háztüzet Törökszentmiklóson