107-el repesztettek Salgótarjánban, 210 ezer lett a vége

Hétfőn Salgótarjánban, a Füleki úton bemértek egy autóst, aki a megengedett sebesség több mint kétszeresével száguldott - tudatta a police.hu.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság egyenruhásai sebességellenőrzést végeztek a város területén, amikor rögzítették a szabályszegést. Az autó 107-tel repesztett olyan útszakaszon, ahol a legnagyobb megengedett sebesség 50 kilométer per órás.

A szabályokat megszegő sofőr 210 ezer forint bírságra és 6 büntetőpontra számíthat.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás komoly baleseti kockázat. Ilyen tempónál jelentősen csökken a reakcióidő és nő a fékút, ami könnyen vezethet súlyos következményekhez.



