107-el repesztettek Salgótarjánban, 210 ezer lett a vége
Hétfőn Salgótarjánban, a Füleki úton bemértek egy autóst, aki a megengedett sebesség több mint kétszeresével száguldott - tudatta a police.hu.
A Salgótarjáni Rendőrkapitányság egyenruhásai sebességellenőrzést végeztek a város területén, amikor rögzítették a szabályszegést. Az autó 107-tel repesztett olyan útszakaszon, ahol a legnagyobb megengedett sebesség 50 kilométer per órás.
A szabályokat megszegő sofőr 210 ezer forint bírságra és 6 büntetőpontra számíthat.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás komoly baleseti kockázat. Ilyen tempónál jelentősen csökken a reakcióidő és nő a fékút, ami könnyen vezethet súlyos következményekhez.
Nyitókép: police.hu
