2026. április 28. kedd, Valéria
19°C Budapest
Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások

Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások
Több egységre is szükség volt.
2026. április 28., kedd 15:45
Vágólapra másolva!

Kedden reggel, percekkel háromnegyed nyolc előtt kaptak riasztást a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a Pest vármegyei Szigetújfaluban. A bejelentő azt közölte, hogy a révkikötőnél egy hullát lát a Dunában – tájékoztatott a szervezet a közösségi oldalán.

A helyszínre vonuló egység megállapította, hogy a parttól nagyjából ötven méterre valóban egy emberi test sodródik a folyóban. 


A ráckevei önkormányzati tűzoltók segítségével a partra juttatták a holttestet, amelyet aztán átadtak a rendőröknek és a mentőknek. 

Őszinte részvétünk az elhunyt családjának! 

– fogalmaztak a bejegyzésben.

Az áldozat halálának körülményeit egyelőre nem részletezték.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra