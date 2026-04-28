Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások

Kedden reggel, percekkel háromnegyed nyolc előtt kaptak riasztást a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a Pest vármegyei Szigetújfaluban. A bejelentő azt közölte, hogy a révkikötőnél egy hullát lát a Dunában – tájékoztatott a szervezet a közösségi oldalán.

A helyszínre vonuló egység megállapította, hogy a parttól nagyjából ötven méterre valóban egy emberi test sodródik a folyóban.



A ráckevei önkormányzati tűzoltók segítségével a partra juttatták a holttestet, amelyet aztán átadtak a rendőröknek és a mentőknek.