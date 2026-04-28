Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások
Kedden reggel, percekkel háromnegyed nyolc előtt kaptak riasztást a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a Pest vármegyei Szigetújfaluban. A bejelentő azt közölte, hogy a révkikötőnél egy hullát lát a Dunában – tájékoztatott a szervezet a közösségi oldalán.
A helyszínre vonuló egység megállapította, hogy a parttól nagyjából ötven méterre valóban egy emberi test sodródik a folyóban.
A ráckevei önkormányzati tűzoltók segítségével a partra juttatták a holttestet, amelyet aztán átadtak a rendőröknek és a mentőknek.
Őszinte részvétünk az elhunyt családjának!
– fogalmaztak a bejegyzésben.
Az áldozat halálának körülményeit egyelőre nem részletezték.
+Ez is érdekelheti
Kisgyerekeket ábrázoló pornográf felvételek ezreit találták egy férfinál Miskolcon
Egész éjjel egy eltévedt túrázót kerestek a Mátrában
Fejbe lőtte magát a lőtéren egy férfi Pécsváradon
Lövöldözés robbant ki a nyílt utcán Kecskeméten, elszabadult a pokol
Összeesett egy 8 éves fiú testnevelés órán Budapesten, az életéért küzdöttek
Elektromos bicikli okozott óriási háztüzet Törökszentmiklóson
Fejbe találta a tűzijáték, azonnal meghalt egy férfi
Az osztalék kizárólag a tulajdonosoknak és a részvényeseknek jár
Emberölés történt Döbröközön, egy kútban találták meg a nő holttestét
Álló autó gázpedáljára lépett egy kisfiú Pécsnél, házba csapódott
Meghalt az ígéretes fiatal tehetség, Márkus Péter