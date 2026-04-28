Kiesett az út közepére egy 11 éves gyerek Kazincbarcikán, hajmeresztő videó került elő
Kétségtelenül tanulságos balesetről tett közzé videót a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a közösségi médiában kedden.
Úgy fogalmaztak, egy 11 éves fiú elektromos rollerezett Kazincbarcikán, amikor megtörtént a baj. A gyerek balra szeretett volna lekanyarodni, a kezével ezt jelezte is, ekkor azonban elveszítette egyensúlyát és az úttestre esett.
Rémisztő volt bár a bukás, a diák könnyebb sérülésekkel megúszta a rendőrség tájékoztatása szerint.
Végül a hatóság rámutatott, noha az eset szerencsésen zárult, a felvétel mind a szülők, mind a fiatalok számára fontos figyelmeztetés.
Az elektromos roller használata komoly figyelmet, biztos járműkezelést és megfelelő egyensúlyérzéket igényel, a gyerekeknél pedig ezek még nem mindig adottak – hangsúlyozták, emellett pedig a bukósisak és a védőfelszerelések viselésére bátorítottak.
A KRESZ-ben eddig nem szerepelt az elektromos roller, ez azonban idén megváltozik, egy rakás új szabályozás lép életbe, amelyekről korábban már részletesen is beszámoltunk.
Akiket érdekelnek a közlekedéssel kapcsolatos tartalmak, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy le tudnák-e tenni ma a jogosítványt, azoknak figyelmébe ajánljuk a Tények.hu új kvízét, amelyben nyolc közlekedési táblának a jelentését kell megfejteni.
