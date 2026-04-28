Kiesett az út közepére egy 11 éves gyerek Kazincbarcikán, hajmeresztő videó került elő

Kétségtelenül tanulságos balesetről tett közzé videót a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a közösségi médiában kedden.

Úgy fogalmaztak, egy 11 éves fiú elektromos rollerezett Kazincbarcikán, amikor megtörtént a baj. A gyerek balra szeretett volna lekanyarodni, a kezével ezt jelezte is, ekkor azonban elveszítette egyensúlyát és az úttestre esett.

Rémisztő volt bár a bukás, a diák könnyebb sérülésekkel megúszta a rendőrség tájékoztatása szerint.



Végül a hatóság rámutatott, noha az eset szerencsésen zárult, a felvétel mind a szülők, mind a fiatalok számára fontos figyelmeztetés.