2026. április 28. kedd, Valéria
13°C Budapest
baleset
kazincbarcika
elektromos roller

Kiesett az út közepére egy 11 éves gyerek Kazincbarcikán, hajmeresztő videó került elő

Kiesett az út közepére egy 11 éves gyerek Kazincbarcikán, hajmeresztő videó került elő
Belegondolni is szörnyű, mi történt volna, ha éppen ott jön egy autó.
2026. április 28., kedd 16:51
Vágólapra másolva!

Kétségtelenül tanulságos balesetről tett közzé videót a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a közösségi médiában kedden.

Úgy fogalmaztak, egy 11 éves fiú elektromos rollerezett Kazincbarcikán, amikor megtörtént a baj. A gyerek balra szeretett volna lekanyarodni, a kezével ezt jelezte is, ekkor azonban elveszítette egyensúlyát és az úttestre esett.

Rémisztő volt bár a bukás, a diák könnyebb sérülésekkel megúszta a rendőrség tájékoztatása szerint.


Végül a hatóság rámutatott, noha az eset szerencsésen zárult, a felvétel mind a szülők, mind a fiatalok számára fontos figyelmeztetés.

Az elektromos roller használata komoly figyelmet, biztos járműkezelést és megfelelő egyensúlyérzéket igényel, a gyerekeknél pedig ezek még nem mindig adottak – hangsúlyozták, emellett pedig a bukósisak és a védőfelszerelések viselésére bátorítottak.


A KRESZ-ben eddig nem szerepelt az elektromos roller, ez azonban idén megváltozik, egy rakás új szabályozás lép életbe, amelyekről korábban már részletesen is beszámoltunk.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra