Egy rakás új szabály jön a rollerezéshez
A tervek szerint szeptembertől lépnek hatályba az új KRESZ szabályai, feltéve persze, hogy az újonnan hivatalba lépő kormány is egyetért az elődje elképzeléseivel. Egy biztos, a legnagyobb változás az elektromos roller esetében várható, és az ezzel közlekedőknek ősztől más módon kell viselkednünk az utakon. Az új szabályok bevezetése már igencsak szükségszerű volt, hiszen az 1975-ben megalkotott KRESZ szabályait az elmúlt több mint ötven évben ugyanis csak toldozgatták, foltozgatták.
Az elektromos roller önálló járműkategóriává válik
Az elektromos rollerek szabályozása jelenleg átmeneti időszakban van: míg a napi gyakorlatban sokszor a kerékpáros szabályok az irányadóak, 2024 júliusa óta már él a kötelező biztosítási kötelezettség, a 2026. szeptember 1-jén életbe lépő új KRESZ pedig végre önálló járműkategóriaként rögzíti őket. A hatályos KRESZ szövege nevesítve még nem tartalmazza az "elektromos roller" fogalmát, ezért a hatóságok a technikai paraméterek alapján sorolják be őket:
- besorolás: A 300W alatti és 25 km/h végsebességű eszközöket általában kerékpárként, az ennél erősebbeket segédmotoros kerékpárként kezelik,
- kötelező biztosítás (KGFB): 2024. július 16-tól kötelező a felelősségbiztosítás minden olyan rollerre, amely tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, vagy saját tömege több mint 25 kg és sebessége eléri a 14 km/h-t,
- használat: a járdán való közlekedés csak gyalogos tempóban, a gyalogosok zavarása nélkül engedélyezett, amennyiben az úttest nem alkalmas a közlekedésre.
A 2026-os új KRESZ-szabályok elektromos rollerekre
Az új szabályozás két fő kategóriába sorolja a rollereket a teljesítmény és a tömeg alapján:
Kis teljesítményű motoros roller
- paraméterek: max. 1000 W teljesítmény, max. 35 kg tömeg, max. 25 km/h sebesség.
- kerékpárúton és úttesten: max. 20 km/h sebességgel közlekedhet, járdán pedig max. 10 km/h sebességgel,
- használójának minimum a 12 éves életkort el kell érnie,
- kötelező bukósisak használata.
Nagy teljesítményű motoros roller
- paraméterek: 1000 W feletti teljesítmény, vagy 35 kg-nál nehezebb, vagy 25 km/h-nál gyorsabb,
- a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályok alá esnek,
- használójának minimum a 14 éves életkort el kell érnie,
- rendelkeznie kell AM kategóriás jogosítvánnyal,
- kötelező biztosítás és bukósisak.
Természetesen lesznek olyan általános tiltások, melyek mindkét kategóriára érvényesek. Szigorúan tilos az utasok szállítása, ugyanis a szabályozás szerint a roller egyszemélyes jármű. A zéró tolerancia elve a rolleresekkel szemben érvényesül, azaz tilos bármilyen mértékű alkoholfogyasztás vezetés előtt. Az új KRESZ tiltja és bünteti a veszélyes manővereket: tilos lesz a szlalomozás és a driftelés az utakon és a járdán.
A biztosítási díjakat nem központilag határozzák meg, hanem a biztosítók egyéni tarifái alapján alakulnak. 2026-os becslések és az előző évek tapasztalatai alapján az alábbiakra számíthatnak a rollerezők: az éves díj átlagosan 8 000 – 15 000 Ft között mozog egy átlagos rollerre. A díj mértéke függ a roller teljesítményétől, a tulajdonos életkorától és lakhelyétől.
A szeptembertől előírt pontos műszaki felszereltség
Az új KRESZ-irányelvek és a biztonsági előírások szerint az alábbiak megléte kötelező a rolleren:
Világítás
- elöl: egy darab fehér vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa,
- hátul: egy darab piros fényt adó lámpa.
A lámpáknak sötétben, tiszta időben legalább 150 méterről látszódniuk kell.
Fényvisszaverők (prizmák):
- elöl: legalább egy fehér fényvisszaverő,
- hátul: legalább egy vagy két nem háromszög alakú, piros fényvisszaverő,
- oldalt: borostyánsárga fényvisszaverők mindkét oldalon.
Fékberendezés:
- két, egymástól függetlenül működtethető fék (például elektromos fék + tárcsafék vagy lábfék).
Hangjelző:
- csengő vagy kürt, amelynek hangja jól hallható.
Irányjelző:
- bár nem minden kategóriánál kötelező, az új szabályozás erősen ajánlja; ha nincs, akkor kézzel kell jelezned a kanyarodást (Ausztriában például ez májustól kötelező).
