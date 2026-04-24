2026. április 24. péntek, György
13°C Budapest
elektromos roller
szabályok
módosítás
kresz

Egy rakás új szabály jön a rollerezéshez

Idén február közepén tette ki a kormány honlapjára az új KRESZ tervezetét az Építési és Közlekedési Minisztérium. Ebben már a sokat támadott, és eddig a szabályozás alól kimaradt elektromos roller, ám a szabályozásuk jelentősen változni fog 2026. szeptember 1-jével, ugyanis onnantól kezdve életbe lépő új KRESZ végre önálló járműkategóriaként rögzíti őket.
2026. április 24., péntek 07:33
Vágólapra másolva!

A tervek szerint szeptembertől lépnek hatályba az új KRESZ szabályai, feltéve persze, hogy az újonnan hivatalba lépő kormány is egyetért az elődje elképzeléseivel. Egy biztos, a legnagyobb változás az elektromos roller esetében várható, és az ezzel közlekedőknek ősztől más módon kell viselkednünk az utakon. Az új szabályok bevezetése már igencsak szükségszerű volt, hiszen az 1975-ben megalkotott KRESZ szabályait az elmúlt több mint ötven évben ugyanis csak toldozgatták, foltozgatták.

Az elektromos roller önálló járműkategóriává válik

Az elektromos rollerek szabályozása jelenleg átmeneti időszakban van: míg a napi gyakorlatban sokszor a kerékpáros szabályok az irányadóak, 2024 júliusa óta már él a kötelező biztosítási kötelezettség, a 2026. szeptember 1-jén életbe lépő új KRESZ pedig végre önálló járműkategóriaként rögzíti őket. A hatályos KRESZ szövege nevesítve még nem tartalmazza az "elektromos roller" fogalmát, ezért a hatóságok a technikai paraméterek alapján sorolják be őket:

  1. besorolás: A 300W alatti és 25 km/h végsebességű eszközöket általában kerékpárként, az ennél erősebbeket segédmotoros kerékpárként kezelik,
  2. kötelező biztosítás (KGFB): 2024. július 16-tól kötelező a felelősségbiztosítás minden olyan rollerre, amely tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, vagy saját tömege több mint 25 kg és sebessége eléri a 14 km/h-t,
  3. használat: a járdán való közlekedés csak gyalogos tempóban, a gyalogosok zavarása nélkül engedélyezett, amennyiben az úttest nem alkalmas a közlekedésre. 

A 2026-os új KRESZ-szabályok elektromos rollerekre

Az új szabályozás két fő kategóriába sorolja a rollereket a teljesítmény és a tömeg alapján: 

Kis teljesítményű motoros roller

  • paraméterek: max. 1000 W teljesítmény, max. 35 kg tömeg, max. 25 km/h sebesség.
  • kerékpárúton és úttesten: max. 20 km/h sebességgel közlekedhet, járdán pedig max. 10 km/h sebességgel,
  • használójának minimum a 12 éves életkort el kell érnie,
  • kötelező bukósisak használata. 

Nagy teljesítményű motoros roller

  • paraméterek: 1000 W feletti teljesítmény, vagy 35 kg-nál nehezebb, vagy 25 km/h-nál gyorsabb,
  • a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályok alá esnek, 
  • használójának minimum a 14 éves életkort el kell érnie, 
  • rendelkeznie kell AM kategóriás jogosítvánnyal, 
  • kötelező biztosítás és bukósisak.
     
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Természetesen lesznek olyan általános tiltások, melyek mindkét kategóriára érvényesek. Szigorúan tilos az utasok szállítása, ugyanis a szabályozás szerint a roller egyszemélyes jármű. A zéró tolerancia elve a rolleresekkel szemben érvényesül, azaz tilos bármilyen mértékű alkoholfogyasztás vezetés előtt. Az új KRESZ tiltja és bünteti a veszélyes manővereket: tilos lesz a szlalomozás és a driftelés az utakon és a járdán.

A biztosítási díjakat nem központilag határozzák meg, hanem a biztosítók egyéni tarifái alapján alakulnak. 2026-os becslések és az előző évek tapasztalatai alapján az alábbiakra számíthatnak a rollerezők: az éves díj átlagosan 8 000 – 15 000 Ft között mozog egy átlagos rollerre. A díj mértéke függ a roller teljesítményétől, a tulajdonos életkorától és lakhelyétől.

A szeptembertől előírt pontos műszaki felszereltség

Az új KRESZ-irányelvek és a biztonsági előírások szerint az alábbiak megléte kötelező a rolleren:

Világítás

  • elöl: egy darab fehér vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa,
  • hátul: egy darab piros fényt adó lámpa.

A lámpáknak sötétben, tiszta időben legalább 150 méterről látszódniuk kell.

Fényvisszaverők (prizmák):

  • elöl: legalább egy fehér fényvisszaverő,
  • hátul: legalább egy vagy két nem háromszög alakú, piros fényvisszaverő,
  • oldalt: borostyánsárga fényvisszaverők mindkét oldalon.

Fékberendezés: 

  • két, egymástól függetlenül működtethető fék (például elektromos fék + tárcsafék vagy lábfék).

Hangjelző: 

  • csengő vagy kürt, amelynek hangja jól hallható.

Irányjelző: 

  • bár nem minden kategóriánál kötelező, az új szabályozás erősen ajánlja; ha nincs, akkor kézzel kell jelezned a kanyarodást (Ausztriában például ez májustól kötelező).

 

Nyitókép: Illusztráció/Shutterstock

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra