Egy rakás új szabály jön a rollerezéshez

A tervek szerint szeptembertől lépnek hatályba az új KRESZ szabályai, feltéve persze, hogy az újonnan hivatalba lépő kormány is egyetért az elődje elképzeléseivel. Egy biztos, a legnagyobb változás az elektromos roller esetében várható, és az ezzel közlekedőknek ősztől más módon kell viselkednünk az utakon. Az új szabályok bevezetése már igencsak szükségszerű volt, hiszen az 1975-ben megalkotott KRESZ szabályait az elmúlt több mint ötven évben ugyanis csak toldozgatták, foltozgatták.

Az elektromos roller önálló járműkategóriává válik

Az elektromos rollerek szabályozása jelenleg átmeneti időszakban van: míg a napi gyakorlatban sokszor a kerékpáros szabályok az irányadóak, 2024 júliusa óta már él a kötelező biztosítási kötelezettség, a 2026. szeptember 1-jén életbe lépő új KRESZ pedig végre önálló járműkategóriaként rögzíti őket. A hatályos KRESZ szövege nevesítve még nem tartalmazza az "elektromos roller" fogalmát, ezért a hatóságok a technikai paraméterek alapján sorolják be őket:

besorolás: A 300W alatti és 25 km/h végsebességű eszközöket általában kerékpárként, az ennél erősebbeket segédmotoros kerékpárként kezelik, kötelező biztosítás (KGFB): 2024. július 16-tól kötelező a felelősségbiztosítás minden olyan rollerre, amely tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, vagy saját tömege több mint 25 kg és sebessége eléri a 14 km/h-t, használat: a járdán való közlekedés csak gyalogos tempóban, a gyalogosok zavarása nélkül engedélyezett, amennyiben az úttest nem alkalmas a közlekedésre.

A 2026-os új KRESZ-szabályok elektromos rollerekre