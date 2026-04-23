Emelhetik a sebességhatárt több helyen - szeptemberben érkezhet az új KRESZ
Az Építési és Közlekedési Minisztérium idén február közepén tette ki a kormány honlapjára az új KRESZ tervezetét. Az országban azóta még intenzívebben zajlik a társadalmi vita erről, ez az az ügy ugyanis, amely minden itt élő állampolgárt érint, hiszen mindenki közlekedik valamilyen módon.
Szeptembertől lépne hatályba
A tervek szerint szeptembertől lépnek hatályba az új intézkedések, feltéve persze, hogy a Magyar-kormány is egyetért az elődje elképzeléseivel, amit most még nem lehet tudni. Ha igen, akkor ősztől más módon kell viselkednünk az utakon, ha nem és a területért felelős miniszter átdolgoztatja a tervet, akkor értelemszerűen csúszik az új szabályok bevezetése.
A még Lázár János építési és közlekedési miniszter vezetésével kidolgozott tervezet az
1975-ben megalkotott KRESZ helyébe lépne, az elmúlt több mint ötven évben ugyanis csak toldozgatták, foltozgatták a jogszabályt.
A cél egyértelmű: kevesebb bizonytalanság, nagyobb fegyelem, és ami a legfontosabb, nagyobb biztonság. A munkában mintegy 70 szervezet és 100 szakértő vett részt másfél éven keresztül, több mint 1500 javaslatot dolgoztak fel.
Kettős cél
A Világgazdaság összefoglalója szerint a szabályozás célja kettős: egyrészt meghatározni, milyen magatartás várható el a közlekedés résztvevőitől, másrészt egységesen rögzíteni a közlekedési jelzések és fogalmak rendszerét. Több, egymással összefüggő szempontot kell egyszerre érvényesíteni: ilyen
az esélyegyenlőség és a gyengébb közlekedők védelme, valamint a fokozott figyelmet igénylők (például gyermekek, idős vagy fogyatékossággal élő emberek) biztonságának erősítése.
Fontos szempont még a környezeti terhelés csökkentése, a közösségi közlekedés előnyben részesítése, illetve az, hogy a közlekedés rendje és az egészséges lakókörnyezet feltételei között hosszú távon is fenntartható egyensúly alakuljon ki, továbbá a biztonságos közlekedéshez szükséges tudás megszerzése és megőrzése is.
A tervezet a járművek körét szélesen értelmezi: jármű minden olyan gépi vagy nem gépi meghajtású közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amely a forgalomban részt vehet – a munkagépeket is beleértve.
Külön csoportok jelennek meg, például
a nem gépi meghajtású járművek: kerékpár, különleges kerékpár, pótkocsi, állati erővel vont jármű,
a gépi meghajtású járművek: gépjárművek és más motoros járművek (kivételekkel),
a mikromobilitási eszközök és új kategóriák (például motoros roller),
a robogók és több jármű-kategória (L1e, L2e stb.),
valamint speciális járművek: traktor, lassú jármű, munkagép, villamos.
A szöveg teljesítmény és sebesség alapján is differenciál a motoros rollerek között (kis és nagy teljesítményű változatok), és a kerékpárt is részletesen definiálja, beleértve a rásegítéses megoldásokat is, ahol a rásegítés 25 kilométer per óránál megszűnik.
Módosulnak a sebességhatárok
Az új KRESZ-tervezet több ponton is jelentősen módosítaná a közúti sebességhatárokat. Az új KRESZ lehetőséget ad arra, hogy
az autópályák egyes szakaszain az út kezelője 140 kilométer per órás sebességhatárt jelöljön ki. Emellett az autóutakon bizonyos szakaszokon 120 kilométer per órára emelkedhet a megengedett legnagyobb sebesség.
A tervezet bevezeti az „emelt sebességű főút” fogalmát. Ez olyan, lakott területen kívüli, főútvonalnak kijelölt út, amely irányonként legalább két forgalmi sávval rendelkezik, és ahol az általános sebességszabályozástól eltérően legalább 100 kilométer per órás megengedett legnagyobb sebesség alkalmazható.
Lakott területen kívül és gyorsforgalmi utakon 90 kilométer per órára emelkedne a megengedett legnagyobb sebesség: a tehergépkocsik, az autóbuszok, valamint az utánfutót vontató járművek esetében.
A cél a járművek közötti nagy sebességkülönbségekből adódó torlódások és fennakadások csökkentése.
A robogók esetében a jelenlegi 40 kilométer per órás felső határ 45 kilométer per órára emelkedne.
A tervezet egységesebb és könnyebben értelmezhető sebességhatárokat vezetne be a kerékpárosokra: járdán és gyalogos övezetben: legfeljebb 10 kilométer per óra, gyalog- és kerékpáros létesítményeken: legfeljebb 25 kilométer per óra, minden más helyen az általános sebességhatárok érvényesek.
Az új KRESZ egyik hangsúlyos eleme az előzés fogalmának pontosítása, valamint a „mellette elhaladás” önálló jogi fogalomként való megjelenése. A módosítás célja egy régi, sok vitát kiváltó értelmezési probléma rendezése, különösen városi és vegyes forgalmi helyzetekben.
Szigorúbb szabályok lépnek életbe a fiatal korosztálynál. 12 éves kor alatt tilos lenne a kis teljesítményű motoros roller használata. A nagy teljesítményű motoros rollert 14 éves kor alatt nem lehetne használni.
A 12–14 év közötti korosztályra a kerékpározás szabályai, a 14 év felettiekre pedig a robogózás szabályai vonatkoznának.
Tizennégy éves korig kötelezővé válna a kerékpáros sisak viselése, három év alatti gyermekkel közösségi közlekedési járművön a kísérőnek kötelezően ülve kellene utaznia.
A 6–12 év közötti, felügyelet nélkül közlekedő gyerekeknek ott, ahol a megengedett sebesség meghaladja a 30 kilométer per órát, kizárólag kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton vagy járdán lenne szabad kerékpározniuk.
Iszunk vagy vezetünk?
Az alkoholfogyasztásra továbbra is a zéró tolerancia elve vonatkozik, kivéve a kerékpározást. A tervezet szerint legfeljebb 0,8 gramm per liter véralkohol vagy 0,4 milligramm per liter légalkohol lehetne a szervezetben. Ugyanakkor ha a kerékpáros 12 év alatti gyermeket felügyel, utast szállít, vagy különleges kerékpárt vezet – ezekben az esetekben egy kortyot sem fogyaszthat. A 16 év alatti kerékpárosok továbbra sem szállíthatnának utast.
Nyitóképünk illusztráció: Az M30-as autópálya korábban lezárt, de ezen a napon megnyitott szakasza Szikszó közelében 2025. december 30-án. Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ez megérkezett, így vált lehetővé, hogy ezen a napon megnyissák a forgalom részére az M30-as eddig lezárt, a Strabag által épített szakaszát. MTI/Vajda János
