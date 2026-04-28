Meghalt a magyar sport legendája, a család közölte a szomorú hírt

A Magyar Vívó Szövetség hétfőn a hivatalos oldalán közölte, hogy életének 78. évében, hosszan tartó betegség után meghalt Szlovenszky István, a magyar vívás ikonikus alakja.

Szlovenszky István a magyar tőrvívás egyik edzőzsenije, a Vasas „örökös tagja”, a portugál tőr legjobb eredményét elérő mester volt.

Korosztályos válogatottak sorát nevelte, elképesztő szorgalommal, szeretettel, angyali nyugalommal és jókedvvel, derűvel – olvasható a szövetség búcsújában.

Mint szinte minden komoly magyar vívómester, ő is elszerződött külföldre, és Magyarország után Portugáliában oktatta a sportágat. A 2000-es Európa-bajnokságon a férfi tőrcsapatversenyen Portugália-Ausztria döntőt rendeztek, amikor is egyik kispadon Szlovenszky István, a másikon testvére, Szlovenszky Lajos ült, erre pedig az egész világ felfigyelt.