Meghalt a magyar sport legendája, a család közölte a szomorú hírt

Meghalt a magyar sport legendája, a család közölte a szomorú hírt
77 éves volt.
2026. április 28., kedd 17:24
A Magyar Vívó Szövetség hétfőn a hivatalos oldalán közölte, hogy életének 78. évében, hosszan tartó betegség után meghalt Szlovenszky István, a magyar vívás ikonikus alakja.

Szlovenszky István a magyar tőrvívás egyik edzőzsenije, a Vasas „örökös tagja”, a portugál tőr legjobb eredményét elérő mester volt.

Korosztályos válogatottak sorát nevelte, elképesztő szorgalommal, szeretettel, angyali nyugalommal és jókedvvel, derűvel – olvasható a szövetség búcsújában. 

Mint szinte minden komoly magyar vívómester, ő is elszerződött külföldre, és Magyarország után Portugáliában oktatta a sportágat. A 2000-es Európa-bajnokságon a férfi tőrcsapatversenyen Portugália-Ausztria döntőt rendeztek, amikor is egyik kispadon Szlovenszky István, a másikon testvére, Szlovenszky Lajos ült, erre pedig az egész világ felfigyelt.


Hazatérését követően 2012-ben lett a férfi tőrválogatott vezetőedzője. A Vasasnál is tevékenykedett újra, de idővel ott megszűnt a tőrszakosztály, így Pasaréten oktatott tovább, valamint a Testnevelési Egyetemen dolgozott a mesterképzésben.

Mostanság már ritkán láttuk őt, mindig őszinte és fanyar humora hiányzott is a pástok mellől. Betegségéről hallottunk, a szomorú hírt hétfő este tudatta a család. Őszinte részvétünk, a magyar vívósport sosem feledi Szlovenszky Istvánt! 

– zárul a közlemény.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

