Hétfő estétől új részekkel jön az Újratervezés a TV2-n

Gelencsér Timivel egészül ki a csapat.
2026. május 25., hétfő 13:01
Egy tatárszentgyörgyi nagymama történetét ismerhetik meg a nézők a hétfő esti Újratervezésben. Keresztes Lászlóné, Erzsike nagy szeretetben egyedül neveli három kislányunokáját, a 13 éves Zsófiát, a 10 éves Szófiát és a 9 éves Elizabetet.


A régi parasztházra, amiben élnek igencsak ráfér már a felújítás. Folyamatos áramproblémákkal küzdenek és a bojler sem működik jó ideje. A tüneményes kislányok és imádott nagymamájuk ma végre bepakolhatja a bőröndöket, hogy átadják otthonukat az Újratervezés Gelencsér Timivel kiegészült, csodákra is képes csapatának. 
 


A nagymama és a három unoka története hétfő este kezdődik az Újratervezésben 22.30-tól a TV2 műsorán!

 

