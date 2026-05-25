Gázszivárgás miatt csaknem száz embert menekítettek ki egy lakóházból Szlovéniában

Csaknem száz embert menekítettek ki a szlovéniai Celjében egy lakóépületből, miután az egyik lakásból gázszagot észleltek - közölte a helyi média hétfőn.
2026. május 25., hétfő 13:25
Az eset vasárnap délután történt. A Pohorska utcai lakásban, ahonnan a gázszag származott, a tűzoltók és a rendőrök egy 27 éves, nagyon rossz egészségi állapotban lévő férfit találtak, akit a celjei kórházba szállítottak. A lakásban egy részben kiürült gázpalack is volt - derült ki az MTI tájékoztatásából.

A lakást biztosították, az áramot lekapcsolták, az egész épületet pedig kiszellőztették. A beavatkozást követően a tűzoltók gázkoncentráció-méréseket végeztek, de további kockázatot nem mutattak ki.

A lakók ezután visszatérhettek otthonaikba, ugyanakkor azt tanácsolták nekik, hogy gondoskodjanak további szellőztetésről.

A celjei rendőrkapitányság hétfői közlése szerint a 27 éves férfi ellen közveszély okozásának gyanúja miatt büntetőfeljelentést tesznek. Az eset körülményeit tovább vizsgálják.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

