Gázszivárgás miatt csaknem száz embert menekítettek ki egy lakóházból Szlovéniában
Az eset vasárnap délután történt. A Pohorska utcai lakásban, ahonnan a gázszag származott, a tűzoltók és a rendőrök egy 27 éves, nagyon rossz egészségi állapotban lévő férfit találtak, akit a celjei kórházba szállítottak. A lakásban egy részben kiürült gázpalack is volt - derült ki az MTI tájékoztatásából.
A lakást biztosították, az áramot lekapcsolták, az egész épületet pedig kiszellőztették. A beavatkozást követően a tűzoltók gázkoncentráció-méréseket végeztek, de további kockázatot nem mutattak ki.
A lakók ezután visszatérhettek otthonaikba, ugyanakkor azt tanácsolták nekik, hogy gondoskodjanak további szellőztetésről.
A celjei rendőrkapitányság hétfői közlése szerint a 27 éves férfi ellen közveszély okozásának gyanúja miatt büntetőfeljelentést tesznek. Az eset körülményeit tovább vizsgálják.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
