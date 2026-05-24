Szükségállapot Disneyland közelében, tízezreket menekítettek ki - videóval
Szükségállapotot hirdetett Gavin Newsom kalifoniai kormányzó szombaton a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol vegyi anyag szivárgása miatt több tízezer embert kellett kitelepíteni pénteken, írta meg az MTI.
Garden Grove településen két napja kezdett veszélyes anyag szivárogni egy nagyméretű tárolótartályból, amely a repülőgépekben használt műanyag-alkatrészeket gyártó vállalat, a GKN Aerospace üzemének területén áll.
A tartály tartalmának hőmérséklete folyamatosan növekszik, ami miatt robbanásközeli állapot alakult ki
– hangsúlyozták a hatóságok.
A szükségállapot lehetővé teszi, hogy kaliforniai állami pénzeket is rendelkezésre bocsátsanak a védekezéshez.
Minden állami erőforrást mozgósítunk annak érdekében, hogy a közösségnek minden rendelkezésére álljon ahhoz, hogy biztonságát fenntartsa
– fogalmazott a kormányzó.
Craig Covey, Orange megye tűzoltóparancsnoka szombaton elmondta, hogy az erőfeszítések egyelőre nem jártak sikerrel a 7 ezer gallon (mintegy 27 500 liter) metil-metakrilát visszahűtésére. A hatóságok arra számítanak, hogy a tartály vagy megreped és a veszélyes anyag egy közeli parkolóba folyik, vagy a kialakuló túlnyomás miatt robbanás következik be.
A robbanásveszélyes helyzet miatt összesen 44 ezer ember kitelepítését rendelték el, akik számára evakuációs központokat nyitottak részben helyi középiskolákban.
A vegyi üzem közelében, 2-3 kilométerre két Disneyland vidámpark is működik, ám ezeket nem érinti az evakuációra vonatkozó határozat.
