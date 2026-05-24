Szükségállapot Disneyland közelében, tízezreket menekítettek ki - videóval

Szükségállapotot hirdetett Gavin Newsom kalifoniai kormányzó szombaton a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol vegyi anyag szivárgása miatt több tízezer embert kellett kitelepíteni pénteken, írta meg az MTI.

Garden Grove településen két napja kezdett veszélyes anyag szivárogni egy nagyméretű tárolótartályból, amely a repülőgépekben használt műanyag-alkatrészeket gyártó vállalat, a GKN Aerospace üzemének területén áll.

A tartály tartalmának hőmérséklete folyamatosan növekszik, ami miatt robbanásközeli állapot alakult ki

– hangsúlyozták a hatóságok.