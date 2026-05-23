2026. május 23. szombat, Dezső
27°C Budapest
gyilkosság
keseles
paprikaspray

Eldugult WC miatt tört ki a horror: meggyilkolta nagynénjét a 29 éves férfi

Eldugult WC miatt tört ki a horror: meggyilkolta nagynénjét a 29 éves férfi
Lefújta paprikaspray-vel és megkéselte áldozatát.
2026. május 23., szombat 15:39
Vágólapra másolva!

Egy 29 éves egyesült államokbeli kaliforniai férfi, Christopher Kaulaity élete hátralévő részét rácsok mögött töltheti, mert egyetlen eldugult vécé miatti vita után megölte 45 éves nagynénjét, Maria Carmen Torrez-t. A rendőrségnek azt nyilatkozta, hogy a késelés arra emlékeztette, amikor gyerekkorában gyurmát faragott – közölte a lawandcrime.

A tragédia még 2024 decemberében történt, ahol a végzetes nap előtt heves vita alakult ki a gyilkos és áldozata között egy eldugult WC miatt.

December 7-én a sértett a fürdőszobába tartott és eközben inzultálta a mellette elsétáló tettest.

Míg az áldozat a fürdőszobában volt, Kaulaity bement a hálószobájába, ahol paprikasprayt és egy kést vett elő. Kaulaity ezután berúgta a fürdőszoba ajtaját, paprikaspray-vel fújta le a nagynénjét, hogy „megvakítsa”, majd megszúrta a hátát és a nyakát.

– olvasható a bírósági dokumentumban.

A gyilkos azt mondta, hogy mint egy hentes, úgy ölte meg nagynénjét, miközben eszébe jutott, hogy gyerekkorában is botokkal szurkálta át gyurmafigurákat.

A támadás után tárcsázta a 911-et, és jelentette, hogy megkéselte nagynénjét. A helyszínre érkező rendőrök a vádlottat azonnal őrizetbe vették.

A tettest a kiszabható maximális 25 évre, vagy akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítéhetik.

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra