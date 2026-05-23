Eldugult WC miatt tört ki a horror: meggyilkolta nagynénjét a 29 éves férfi

Egy 29 éves egyesült államokbeli kaliforniai férfi, Christopher Kaulaity élete hátralévő részét rácsok mögött töltheti, mert egyetlen eldugult vécé miatti vita után megölte 45 éves nagynénjét, Maria Carmen Torrez-t. A rendőrségnek azt nyilatkozta, hogy a késelés arra emlékeztette, amikor gyerekkorában gyurmát faragott – közölte a lawandcrime.

A tragédia még 2024 decemberében történt, ahol a végzetes nap előtt heves vita alakult ki a gyilkos és áldozata között egy eldugult WC miatt.

December 7-én a sértett a fürdőszobába tartott és eközben inzultálta a mellette elsétáló tettest.

