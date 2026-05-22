2026. május 22. péntek, Júlia, Rita
25°C Budapest
alkoholfogyasztás
szigorítás
horvátország

Szigorítják az alkohol- és energiaital-eladást Horvátországban

Szigorítják az alkohol- és energiaital-eladást Horvátországban
Szigorítják az éjszakai alkoholeladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban - a kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja.
2026. május 22., péntek 10:25
Frissítve: 2026. május 22., péntek 10:28
Vágólapra másolva!

A törvénymódosítás lehetővé tenné az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben - közölte az MTI. Az üzleteknek kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is, az online vásárlások esetében pedig az életkor-ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne.

Ivan Rakocija, a gazdasági minisztérium államtitkár arra figyelmeztetett, hogy Horvátország alkoholfogyasztása meghaladja az uniós átlagot. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felmérésére hivatkozva közölte: a 15-16 éves horvát fiatalok 45 százaléka legalább egyszer már fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt.


A parlamenti vitában az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) képviselője, Sabina Glasovac üdvözölte a változtatásokat, ugyanakkor bírálta a kormányt, amiért korábban elutasította az ellenzék hasonló javaslatait. Hangsúlyozta: nyolc évbe telt, mire Horvátország eljutott oda, hogy korlátozza az energiaitalok fogyasztását a fiatalok körében, így az ország számos uniós tagállamhoz hasonló szabályozást vezethet be.

Dario Klasic, a Horvát Szociálliberális Párt (HSLS) képviselője azonban úgy vélte, hogy az új tiltások helyett hatékonyabb rendőrségi és önkormányzati ellenőrzésre lenne szükség, szerinte ugyanis a korlátozások nem oldják meg a turisták és a fiatalok túlzott alkoholfogyasztásának problémáját.

A kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) hangsúlyozta: a javaslat nem a vállalkozások ellen irányul, hanem a közrend és a közbiztonság védelmét szolgálja.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra