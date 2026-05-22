Szigorítják az alkohol- és energiaital-eladást Horvátországban
A törvénymódosítás lehetővé tenné az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben - közölte az MTI. Az üzleteknek kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is, az online vásárlások esetében pedig az életkor-ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne.
Ivan Rakocija, a gazdasági minisztérium államtitkár arra figyelmeztetett, hogy Horvátország alkoholfogyasztása meghaladja az uniós átlagot. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felmérésére hivatkozva közölte: a 15-16 éves horvát fiatalok 45 százaléka legalább egyszer már fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt.
A parlamenti vitában az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) képviselője, Sabina Glasovac üdvözölte a változtatásokat, ugyanakkor bírálta a kormányt, amiért korábban elutasította az ellenzék hasonló javaslatait. Hangsúlyozta: nyolc évbe telt, mire Horvátország eljutott oda, hogy korlátozza az energiaitalok fogyasztását a fiatalok körében, így az ország számos uniós tagállamhoz hasonló szabályozást vezethet be.
Dario Klasic, a Horvát Szociálliberális Párt (HSLS) képviselője azonban úgy vélte, hogy az új tiltások helyett hatékonyabb rendőrségi és önkormányzati ellenőrzésre lenne szükség, szerinte ugyanis a korlátozások nem oldják meg a turisták és a fiatalok túlzott alkoholfogyasztásának problémáját.
A kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) hangsúlyozta: a javaslat nem a vállalkozások ellen irányul, hanem a közrend és a közbiztonság védelmét szolgálja.
