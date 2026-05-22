2026. május 22. péntek, Júlia, Rita
25°C Budapest
robbanás
mol
tiszaújváros

Helyszíni fotókon a Mol tiszaújvárosi üzemében történt robbanás, egy ember meghalt

Helyszíni fotókon a Mol tiszaújvárosi üzemében történt robbanás, egy ember meghalt
Többen súlyosan megsérültek.
2026. május 22., péntek 10:07
Frissítve: 2026. május 22., péntek 10:34
Vágólapra másolva!

Előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén péntek délelőtt. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van - közölte az MTI.


Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken délelőtt a Facebook-oldalán.


Magyar Péter azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben, a tűz oltása folyamatban van.

Közölte azt is, hogy a megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért. További információkkal a rövidesen a helyszínre érkező gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István és a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt fog szolgálni - tette hozzá.

 

Az elhunyt családjának őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívánunk

 - fogalmazott Magyar Péter.


Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook-oldalán megerősítette, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációját nem mérte a helyszínen.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra