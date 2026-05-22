Letartóztattak egy rendőröket fenyegető férfit Kaposváron
Helyszíni fotókon a Mol tiszaújvárosi üzemében történt robbanás, egy ember meghalt
Előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén péntek délelőtt. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van - közölte az MTI.
Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken délelőtt a Facebook-oldalán.
Magyar Péter azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben, a tűz oltása folyamatban van.
Közölte azt is, hogy a megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért. További információkkal a rövidesen a helyszínre érkező gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István és a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt fog szolgálni - tette hozzá.
Az elhunyt családjának őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívánunk
- fogalmazott Magyar Péter.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook-oldalán megerősítette, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációját nem mérte a helyszínen.
