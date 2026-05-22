Helyszíni fotókon a Mol tiszaújvárosi üzemében történt robbanás, egy ember meghalt

Előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén péntek délelőtt. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van - közölte az MTI.



Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken délelőtt a Facebook-oldalán.



Magyar Péter azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben, a tűz oltása folyamatban van.