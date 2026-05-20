Soha nem látott rohamra készül a Liszt Ferenc repülőtér

Megduplázódhat a légiforgalom Budapest felett.
2026. május 20., szerda 18:01
Rendkívüli készültséggel számol a Budapest Airport a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt – derült ki a repülőtér keddi közleményéből.

A Budapest Airport tájékoztatása szerint a mérkőzés idején a megszokottnál jóval nagyobb utasforgalom várható, hiszen a csapatok mellett szurkolók és vendégek tízezrei érkeznek Budapestre charterjáratokkal, menetrend szerinti gépekkel és magánrepülőkkel is.

A Budapest Airport a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül a UEFA Bajnokok Ligája döntővel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésre – közölték.

-    közölték.

A felkészülés már 2025 nyarán megkezdődött, és külön munkacsoport alakult az esemény lebonyolítására. A szervezésben több hatóság, légiközlekedési szereplő és közlekedési szolgáltató is részt vesz.

A BL-döntő idejére ideiglenesen újranyitják az 1-es Terminált is, ahol bizonyos londoni Wizz Air-járatokat kezelnek majd.

Május 29. és 31. között a járatok száma a megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik, a legforgalmasabb időszakban pedig közel 800 járat közlekedhet naponta.

A Budapest Airport arra kérte az utasokat, hogy a megnövekedett forgalom miatt a szokásosnál korábban érkezzenek a repülőtérre, és folyamatosan figyeljék a járatinformációkat.

 

