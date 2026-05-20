„Fent találkozunk” – Szívszorító sorokkal búcsúzik Scherer Pétertől Mucsi Zoltán
Soha nem hallott nehézségeiről beszélt a világsztár, többször lesújtott rá a gyilkos kór – videóval
Kylie Minogue őszintén beszélt második mellrákdiagnózisáról új, „KYLIE” című dokumentumfilmjében, amelyben eddig nem ismert részleteket oszt meg az életét meghatározó küzdelmeiről.
A BILD szerdai beszámolója szerint a világsztár 2021-ben ismét szembesült a betegséggel, több mint 15 évvel az első, 2005-ös diagnózis után. A különbség ezúttal az volt, hogy a küzdelmét szinte teljesen a nyilvánosság kizárásával élte meg.
2021-ben diagnosztizáltak nálam másodszor rákot
- árulta el. Elmondása szerint ezúttal nem tudta és nem is akarta ugyanúgy megosztani a történteket a világgal, mint korábban.
Meg tudtam tartani magamnak
– mondta, hozzátéve, hogy hosszú ideig kereste a megfelelő pillanatot a nyilvánosságra hozatalra.
A világsztár 2005-ben, mindössze 36 évesen esett át az első mellrákdiagnózison, amely kemoterápiával és sugárkezeléssel járt. Mostani megszólalása szerint azonban a korai felismerés ismét kulcsszerepet játszott abban, hogy felépülhetett.
Kylie Minogue ma már egészségesnek érzi magát, és történetét a megelőző szűrések fontosságának hangsúlyozására használja.
+Ez is érdekelheti
Első gyermeküket várja az Exatlon sztárpárja, csodálatos fotókkal jelentették be a gólyahírt
„Amit senki sem látott” – így készült a győzelemre Szabó Réka
Döbbenetes áttörés a csontritkulás kutatásában
Megható vallomások Rubint Rékától és lányától – folytatódik Lékai-Kiss Ramóna podcastje
Egyhétköznapi szokás, ami árthat az egészségnek
Meghalt Scherer Péter
Új külsejével sokkolta rajongóit Cristiano Ronaldo menyasszonya - fotóval
Megkezdődött a Föld mágneses pajzsának feltérképezése - videóval
„Úgy bántak velem, mint egy bűnössel” – Milliókat kap vissza Shakira
Túl okosnak hisszük a mesterséges intelligenciát? Megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók
Hatalmas küzdelem, milliós nyeremény: ők nyerték az idei Exatlon Hungaryt