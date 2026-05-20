Soha nem hallott nehézségeiről beszélt a világsztár, többször lesújtott rá a gyilkos kór – videóval

Megrázó vallomást tett a popdíva.
2026. május 20., szerda 16:50
Kylie Minogue őszintén beszélt második mellrákdiagnózisáról új, „KYLIE” című dokumentumfilmjében, amelyben eddig nem ismert részleteket oszt meg az életét meghatározó küzdelmeiről.

A BILD szerdai beszámolója szerint a világsztár 2021-ben ismét szembesült a betegséggel, több mint 15 évvel az első, 2005-ös diagnózis után. A különbség ezúttal az volt, hogy a küzdelmét szinte teljesen a nyilvánosság kizárásával élte meg.

2021-ben diagnosztizáltak nálam másodszor rákot

-    árulta el. Elmondása szerint ezúttal nem tudta és nem is akarta ugyanúgy megosztani a történteket a világgal, mint korábban.

Meg tudtam tartani magamnak

– mondta, hozzátéve, hogy hosszú ideig kereste a megfelelő pillanatot a nyilvánosságra hozatalra.

 

A világsztár 2005-ben, mindössze 36 évesen esett át az első mellrákdiagnózison, amely kemoterápiával és sugárkezeléssel járt. Mostani megszólalása szerint azonban a korai felismerés ismét kulcsszerepet játszott abban, hogy felépülhetett.

Kylie Minogue ma már egészségesnek érzi magát, és történetét a megelőző szűrések fontosságának hangsúlyozására használja.
 

 

