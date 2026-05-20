Soha nem hallott nehézségeiről beszélt a világsztár, többször lesújtott rá a gyilkos kór – videóval
„Fent találkozunk” – Szívszorító sorokkal búcsúzik Scherer Pétertől Mucsi Zoltán
Mucsi Zoltán keddena Facebook-oldalán búcsúzott közeli barátjától és pályatársától, Scherer Péter színművésztől, akinek halála megrázta a magyar kulturális életet.
Ahogyan a Tények.hu is megírta, a 64 éves Jászai Mari-díjas színművész kedden délelőtt hunyt el, hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után.
Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!
- emlékezett barátjára Mucsi Zoltán.
A színész halálhíre mélyen megrázta a pályatársakat és a közönséget egyaránt, sokan a magyar színház és film egyik meghatározó alakjaként tekintenek rá.
+Ez is érdekelheti
Első gyermeküket várja az Exatlon sztárpárja, csodálatos fotókkal jelentették be a gólyahírt
„Amit senki sem látott” – így készült a győzelemre Szabó Réka
Döbbenetes áttörés a csontritkulás kutatásában
Megható vallomások Rubint Rékától és lányától – folytatódik Lékai-Kiss Ramóna podcastje
Egyhétköznapi szokás, ami árthat az egészségnek
Meghalt Scherer Péter
Új külsejével sokkolta rajongóit Cristiano Ronaldo menyasszonya - fotóval
Megkezdődött a Föld mágneses pajzsának feltérképezése - videóval
„Úgy bántak velem, mint egy bűnössel” – Milliókat kap vissza Shakira
Túl okosnak hisszük a mesterséges intelligenciát? Megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók
Hatalmas küzdelem, milliós nyeremény: ők nyerték az idei Exatlon Hungaryt