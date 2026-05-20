„Fent találkozunk” – Szívszorító sorokkal búcsúzik Scherer Pétertől Mucsi Zoltán

Kedden délelőtt halt meg a Jászai Mari-díjas színművész.
2026. május 20., szerda 15:40
Mucsi Zoltán keddena Facebook-oldalán búcsúzott közeli barátjától és pályatársától, Scherer Péter színművésztől, akinek halála megrázta a magyar kulturális életet.

Ahogyan a Tények.hu is megírta, a 64 éves Jászai Mari-díjas színművész kedden délelőtt hunyt el, hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után.

Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!

-    emlékezett barátjára Mucsi Zoltán.

A színész halálhíre mélyen megrázta a pályatársakat és a közönséget egyaránt, sokan a magyar színház és film egyik meghatározó alakjaként tekintenek rá.

 

