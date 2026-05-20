Soha nem hallott nehézségeiről beszélt a világsztár, többször lesújtott rá a gyilkos kór – videóval
„Amit senki sem látott” – így készült a győzelemre Szabó Réka
Szabó Réka, az Exatlon Hungary 2026-os évadának női győztese szerdán egy videót osztott meg Instagram-oldalán, amelyben a siker mögötti kemény munkába engedett bepillantást.
A versenyző felidézte, hogy már a műsorba kerülése előtt is minden napját tudatos felkészüléssel töltötte, sokszor a külvilág számára teljesen érthetetlen módon.
És amit senki sem lát: amikor megtudtam, hogy bekerültem az Exatlonba minden reggelem azzal telt, hogy kimentem az udvarra gyakorolni. Addig nem jöttem be, amíg le nem dobtam 100 üveget az oviból összehordott babzsákokkal. Mindenki hülyének nézett mit dobálgatok én össze vissza. Annyira szerettem volna! Annyira boldog vagyok, hogy kimondhatom, megérte
- írta.
Szabó Réka története így nemcsak egy sportgyőzelemről szól, hanem arról is, hogyan válik a csendes, kitartó munka egy országos siker alapjává.
Nyitókép: Szabó Réka Instagram-oldala
