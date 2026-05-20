Robbanás után halt meg a hős apa Mátészalkán

A szörnyű tragédia kedden délután történt. Egy elektromos kerékpár-akkumulátora robbant fel, és ezután keletkezett a tűz. Úgy tudjuk, hogy az idős férfi az alsó szinten tartózkodó beteg fiát akarta menteni, ezért felkapta a füstölő akkumulátort, hogy kivigye a szabadba, közben viszont füstmérgezést kapott, és meghalt. Most rengetegen gyászolják az önfeláldozó apát.