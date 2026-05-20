2026. május 20. szerda, Bernát, Felícia
25°C Budapest
robbanás
mátészalka
tűz

Robbanás után halt meg a hős apa Mátészalkán

Meghalt egy 74 éves férfi, miután kigyulladt a fürdőszobája Mátészalkán.
2026. május 20., szerda 12:02
Vágólapra másolva!

A szörnyű tragédia kedden délután történt. Egy elektromos kerékpár-akkumulátora robbant fel, és ezután keletkezett a tűz. Úgy tudjuk, hogy az idős férfi az alsó szinten tartózkodó beteg fiát akarta menteni, ezért felkapta a füstölő akkumulátort, hogy kivigye a szabadba, közben viszont füstmérgezést kapott, és meghalt. Most rengetegen gyászolják az önfeláldozó apát.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra