Videón, ahogy egy kertbe csapódik egy taxi egy szabálytalan autós miatt

A felvételen jól látszik, hogy a taxi beszakította a kerítést. Sem a taxi, sem a kék kocsi sofőrje nem sérültek meg, és a lakók sem, a kertben ugyanis senki nem volt a baleset idején.

A szabálytalan kocsi vezetője nem adott elsőbbséget a taxisnak, ráadásul a forgalommal szemben hajtott ki az egyirányú utcából, ezután csapódott a taxinak. Hatalmas kár keletkezett, de hogy pontosan mekkora, még vizsgálják.