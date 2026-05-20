Videón, ahogy egy kertbe csapódik egy taxi egy szabálytalan autós miatt

Megdöbbentő videón, ahogy egy családi ház kertjébe csapódott egy taxi a közelmúltban Pesterzsébeten azután, hogy egy szabálytalanul közlekedő autóval ütközött.
2026. május 20., szerda 10:28
A felvételen jól látszik, hogy a taxi beszakította a kerítést. Sem a taxi, sem a kék kocsi sofőrje nem sérültek meg, és a lakók sem, a kertben ugyanis senki nem volt a baleset idején. 

A szabálytalan kocsi vezetője nem adott elsőbbséget a taxisnak, ráadásul a forgalommal szemben hajtott ki az egyirányú utcából, ezután csapódott a taxinak. Hatalmas kár keletkezett, de hogy pontosan mekkora, még vizsgálják.

 

