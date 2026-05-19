Borzasztó, amit át kellett élnie a két kisgyereknek a drogos nő miatt

A közlemény szerint az albertirsai nő egyedül nevelte két gyermekét, akik közül a nagyobbik alsó tagozatos kisiskolás, a kisebbik alig pár hónapos volt; a nő alkoholizált, és rendszeres kábítószerfogyasztó volt.

A vádlott rendszeresen a koraszülöttként világra jött és fokozott gondoskodásra szoruló kisbaba mellett dohányzott, és gyakran közös italozással és tudatmódosító szerek fogyasztásával együtt járó, éjszakába nyúló bulikat rendezett a házban.

Ilyen alkalmakkor a vádlott ittas, illetve bódult állapotban a néhány hónapos csecsemőt másik kiskorú gyermekére bízta, éjjelente a kisbaba sírására testvérének kellett felkelnie, aki emiatt fáradtan és kialvatlanul ment iskolába.

Több alkalommal is előfordult, hogy a vádlott, amikor ittas vagy bódult állapotban volt, a síró kisbabát durván megrázta, trágár szavakkal illette, nem látta el anyai feladatait.

A vádlott az italozással és szerhasználattal együtt járó, elhanyagoló magatartásával súlyosan veszélyeztette gyermekei értelmi, érzelmi, pszichés fejlődését, emiatt a hatóságok a két kiskorú gyermeket kiemelték a családból.