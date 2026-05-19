Sikolyok szűrődtek a lakásból: új fordulat a szentlőrinci tragédiában
Borzasztó, amit át kellett élnie a két kisgyereknek a drogos nő miatt
A közlemény szerint az albertirsai nő egyedül nevelte két gyermekét, akik közül a nagyobbik alsó tagozatos kisiskolás, a kisebbik alig pár hónapos volt; a nő alkoholizált, és rendszeres kábítószerfogyasztó volt.
A vádlott rendszeresen a koraszülöttként világra jött és fokozott gondoskodásra szoruló kisbaba mellett dohányzott, és gyakran közös italozással és tudatmódosító szerek fogyasztásával együtt járó, éjszakába nyúló bulikat rendezett a házban.
Ilyen alkalmakkor a vádlott ittas, illetve bódult állapotban a néhány hónapos csecsemőt másik kiskorú gyermekére bízta, éjjelente a kisbaba sírására testvérének kellett felkelnie, aki emiatt fáradtan és kialvatlanul ment iskolába.
Több alkalommal is előfordult, hogy a vádlott, amikor ittas vagy bódult állapotban volt, a síró kisbabát durván megrázta, trágár szavakkal illette, nem látta el anyai feladatait.
A vádlott az italozással és szerhasználattal együtt járó, elhanyagoló magatartásával súlyosan veszélyeztette gyermekei értelmi, érzelmi, pszichés fejlődését, emiatt a hatóságok a két kiskorú gyermeket kiemelték a családból.
A Ceglédi Járási Ügyészség a nőt két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, továbbá a gyermekei feletti szülői felügyeleti jog megszüntetését és minden olyan foglalkozás gyakorlásától való eltiltását indítványozza, amelynek keretében 18 éven aluli személlyel kerülne kapcsolatba - írták.
A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.
A nyitókép illusztráció (Shutterstock)
+Ez is érdekelheti
Meghalt Linczmayer László, gyászol a rendőrség
Szerdán lejár a határidő, figyelmeztet a NAV
Meghalt Scherer Péter
Kegyetlen módon bánt áldozatával egy férfi Baranyában
Akciófilmbe illő jelenetek az M5-ösön: Futva menekült a kamion sofőrje – videóval
Rendőrkocsit is letarolt egy furgonos Kunfehértónál
Dührohamot kapott a miskolci buszmegállóban egy férfi - videóval
Gyújtogatás miatt lángolt egy ház Szadán
Videón, ahogy két férfi felgyújt egy luxusautót Érden
Megrázó részletek derültek ki az albertirsai családi tragédiáról, elképesztő mit tett a kétgyermekes anya
Irányíthatatlanul sodródott, majd rendőrautónak csapódott egy autós Bács-Kiskunban - videóval