Rendőrkocsit is letarolt egy furgonos Kunfehértónál

Úgy tudjuk, rosszul lett vezetés közben, emiatt nem tudta irányítani a kocsit, amivel folyamatosan elhagyta a sávját. A rendőrök ezt vették észre. Meg akarták állítani, a furgonos azonban nekik ütközött, majd egy másik kocsinak is nekiment.

Miután megállt, a járőrök azonnal a segítségére siettek és mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték a sofőrt. A baleset pontos körülményeit vizsgálják.