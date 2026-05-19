2026. május 19. kedd, Ivó, Milán
19°C Budapest
baleset
autó
kunfehértó

Rendőrkocsit is letarolt egy furgonos Kunfehértónál

Rendőrautónak és egy másik kocsinak is nekicsapódott egy furgonos hétfőn Kunfehértónál.
2026. május 19., kedd 12:50
Vágólapra másolva!

Úgy tudjuk, rosszul lett vezetés közben, emiatt nem tudta irányítani a kocsit, amivel folyamatosan elhagyta a sávját. A rendőrök ezt vették észre. Meg akarták állítani, a furgonos azonban nekik ütközött, majd egy másik kocsinak is nekiment. 

Miután megállt, a járőrök azonnal a segítségére siettek és mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték a sofőrt. A baleset pontos körülményeit vizsgálják.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra