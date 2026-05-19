Dührohamot kapott a miskolci buszmegállóban egy férfi - videóval

Rongálás bűntette miatt emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség egy büntetett előéletű férfi ellen, aki a vád szerint ököllel ütött meg egy jegykiadó automatát Miskolc belvárosában - közölte kedden az ugyeszseg.hu.

Az eset 2025 augusztusának közepén, késő éjszaka történt egy autóbusz-megállóban. A férfi ittas állapotban volt, amikor hirtelen a jegykiadó automatára támadt.

A férfi jobb lábával hátrafelé kitámasztva, lendületet véve és belehajolva, nagy erővel, ököllel beleütött az automata műanyag burkolatába.



Az ütés következtében a készülék képernyője azonnal elsötétült, a burkolat pedig megrepedt és eltört. A rongálással több mint egymillió forintos kár keletkezett.