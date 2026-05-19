Dührohamot kapott a miskolci buszmegállóban egy férfi - videóval
Egyetlen ütése milliós kárt okozott.
2026. május 19., kedd 12:22
Rongálás bűntette miatt emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség egy büntetett előéletű férfi ellen, aki a vád szerint ököllel ütött meg egy jegykiadó automatát Miskolc belvárosában - közölte kedden az ugyeszseg.hu.

Az eset 2025 augusztusának közepén, késő éjszaka történt egy autóbusz-megállóban. A  férfi ittas állapotban volt, amikor hirtelen a jegykiadó automatára támadt.

A  férfi jobb lábával hátrafelé kitámasztva, lendületet véve és belehajolva, nagy erővel, ököllel beleütött az automata műanyag burkolatába.


Az ütés következtében a készülék képernyője azonnal elsötétült, a burkolat pedig megrepedt és eltört. A rongálással több mint egymillió forintos kár keletkezett.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

Nyitókép: Magyarország Ügyészsége

 

