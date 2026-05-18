Egy többemeletes házból zuhant a mélybe egy ember Szentlőrincen

Eddig tisztázatlan körülmények között kiesett egy ember egy többemeletes lakásból a Baranya vármegyei Szentlőrincen – közölte a Baranya vármegyei hírportál.

A baleset a Március 15. tér melletti parkos területen, egy játszótér közelében történt.

Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, a sérültről jelenleg nincs további információ.

