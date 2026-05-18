Földrengés pusztított Kínában, több ezer embert menekítettek ki - videóval

Két ember meghalt, négyen megsérültek, és több mint hétezer embert evakuáltak, miután hétfő hajnalban 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Dél-Kína Kuanghszi régióját - jelentette a kínai állami média.

A rengés helyi idő szerint 0 óra 21 perckor történt Liucsou város térségében, mintegy 8 kilométeres mélységben a kínai földrengésfigyelő központ adatai szerint.

A CCTV állami televízió beszámolója alapján legalább 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést, és a térségben több vasúti járatot töröltek, illetve késések alakultak ki.

A magnitude 5.2 earthquake in China's southwest region of Guangxi killed two and forced more than 7,000 in the city of Liuzhou to evacuate as search and rescue operations continue and authorities warn of transport disruptions https://t.co/XHaGZ4Jdc3 pic.twitter.com/scwJ93mIM5 — Reuters (@Reuters) May 18, 2026



A mentőalakulatok hétfő délig több eltűnt személy után kutattak. Egy korábban eltűntként nyilvántartott 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt, majd kórházba szállították.