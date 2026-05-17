Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek az ebolajárvány miatt

A hatóság szombaton bejelentette, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárványban 13 páciensnél azonosították a ritka, Bundibugyo-variánst, amely ellen a WHO-nak jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája.

A WHO vasárnapi összesítése alapján a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában nyolc laboratóriumban megerősített esetet, 246 gyanús fertőzést és 80 feltételezett halálesetet jelentettek. A fővárosban, Kinshasában is azonosítottak egy igazolt esetet, míg Ugandában, Kampalában két, Kongóból behurcolt fertőzést regisztráltak. Ez utóbbiak között a hatóságok szerint nincs közvetlen járványügyi kapcsolat.

A WHO szerint a fertőzöttek magas aránya, a gyorsan növekvő esetszám és a több egészségügyi körzetre, illetve országhatáron túlra is átterjedő fertőzés arra utal, hogy a járvány a jelenleg ismertnél jóval kiterjedtebb lehet. A helyzetet tovább súlyosbítja az instabil biztonsági környezet, a humanitárius válság, a jelentős lakossági mozgás és a térség gyenge egészségügyi infrastruktúrája.

Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet nagyszabású beavatkozás előkészítéséről számolt be Ituri tartományban. Trish Newport, a szervezet sürgősségi programjának vezetője rendkívül aggasztónak nevezte a rövid idő alatt regisztrált eset- és halálozásszámot, valamint a fertőzés több egészségügyi zónára és Ugandára való átterjedését.

A WHO kiemelte, hogy a Bundibugyo-vírus ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés, szemben a gyakoribb Zaire-törzzsel, amely ellen már rendelkezésre áll oltóanyag. Az amerikai NIH egészségügyi intézet adatai szerint ugyanakkor a Bundibugyo-változat halálozási aránya - mintegy 37 százalék - alacsonyabb lehet, mint a Zaire-törzsé, amely kezelés nélkül akár 90 százalékos halálozással is járhat.