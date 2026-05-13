2026. május 17. vasárnap, Paszkál
11°C Budapest
ebola
kongó
vírus

13 betegnél azonosították az ebola egy ritka vírusvariánsát Afrikában

13 betegnél azonosították az ebola egy ritka vírusvariánsát Afrikában
Az afrikai járványügyi központ (afrikai CDC) szombaton bejelentette, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) kitört ebolajárványban 13 páciensnél azonosították a ritka, Bundibugyo-variánst.
2026. május 17., vasárnap 10:10
Vágólapra másolva!

Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája a Bundibugyo vírustörzs ellen. A korábbi ebolajárványokban főleg a Zaire vírustörzset azonosították

- közölte az afrikai CDC. A Bundibugyo-variáns halálozási aránya alacsonyabb, körülbelül 37 százalékos az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete (NIH) szerint, míg a Zaire vírustörzs halálozási aránya akár 90 százalék is lehet.

 

Az afrikai CDC tájékoztatása szerint eddig négy halálesetet erősítettek meg a KDK északkeleti részén fekvő, Ugandával és Dél-Szudánnal határos Ituri tartományban. A szomszédos Ugandában pedig egy halálesetet erősítettek meg, amelyben a Bundibugyo-variánst is kimutatták.

Jelenleg a KDK-ban 336 gyanús esetet és 88 jelentett halálesetet regisztráltak az afrikai CDC szerint.

Az utóbbi 50 évben a mostani a 17. ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A WHO május elején értesült az első esetekről, és szakértőket küldött az érintett területre, valamint félmillió dollárt biztosított a sürgős intézkedésekre.

Az afrikai CDC aggodalmát fejezte ki a vírus további terjedésének kockázata miatt, mivel a megbetegedések egy nagy forgalmú, határ menti városi régióban történtek.

 A hatóságok közölték, hogy fokozták a határellenőrzéseket, elkülönítették a kontakszemélyeket, és sürgősségi csapatokat vetettek be a veszélyeztetett régiókban.

Az ebola életveszélyes fertőző betegség, amelynek vírusa fizikai érintkezés, illetve testnedvekkel való érintkezés útján terjed.

2014-ben és 2015-ben a Zaire-variáns több mint 11 ezer ember halát okozta Nyugat-Afrikában. A Kongói Demokratikus Köztársaság délnyugati Kasai tartományában 45 ember vesztette életét a 2025 szeptembere és decembere között lefolyt legutóbbi ebolajárványban.

Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra