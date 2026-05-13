13 betegnél azonosították az ebola egy ritka vírusvariánsát Afrikában
Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája a Bundibugyo vírustörzs ellen. A korábbi ebolajárványokban főleg a Zaire vírustörzset azonosították
- közölte az afrikai CDC. A Bundibugyo-variáns halálozási aránya alacsonyabb, körülbelül 37 százalékos az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete (NIH) szerint, míg a Zaire vírustörzs halálozási aránya akár 90 százalék is lehet.
Az afrikai CDC tájékoztatása szerint eddig négy halálesetet erősítettek meg a KDK északkeleti részén fekvő, Ugandával és Dél-Szudánnal határos Ituri tartományban. A szomszédos Ugandában pedig egy halálesetet erősítettek meg, amelyben a Bundibugyo-variánst is kimutatták.
Jelenleg a KDK-ban 336 gyanús esetet és 88 jelentett halálesetet regisztráltak az afrikai CDC szerint.
Az utóbbi 50 évben a mostani a 17. ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A WHO május elején értesült az első esetekről, és szakértőket küldött az érintett területre, valamint félmillió dollárt biztosított a sürgős intézkedésekre.
Az afrikai CDC aggodalmát fejezte ki a vírus további terjedésének kockázata miatt, mivel a megbetegedések egy nagy forgalmú, határ menti városi régióban történtek.
A hatóságok közölték, hogy fokozták a határellenőrzéseket, elkülönítették a kontakszemélyeket, és sürgősségi csapatokat vetettek be a veszélyeztetett régiókban.
Az ebola életveszélyes fertőző betegség, amelynek vírusa fizikai érintkezés, illetve testnedvekkel való érintkezés útján terjed.
2014-ben és 2015-ben a Zaire-variáns több mint 11 ezer ember halát okozta Nyugat-Afrikában. A Kongói Demokratikus Köztársaság délnyugati Kasai tartományában 45 ember vesztette életét a 2025 szeptembere és decembere között lefolyt legutóbbi ebolajárványban.
Forrás: MTI
