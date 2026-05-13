13 betegnél azonosították az ebola egy ritka vírusvariánsát Afrikában

Jelenleg a KDK-ban 336 gyanús esetet és 88 jelentett halálesetet regisztráltak az afrikai CDC szerint.

Az utóbbi 50 évben a mostani a 17. ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A WHO május elején értesült az első esetekről, és szakértőket küldött az érintett területre, valamint félmillió dollárt biztosított a sürgős intézkedésekre.

Az afrikai CDC aggodalmát fejezte ki a vírus további terjedésének kockázata miatt, mivel a megbetegedések egy nagy forgalmú, határ menti városi régióban történtek.

A hatóságok közölték, hogy fokozták a határellenőrzéseket, elkülönítették a kontakszemélyeket, és sürgősségi csapatokat vetettek be a veszélyeztetett régiókban.