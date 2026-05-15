Ebola járvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Új ebolajárvány kitörését erősítette meg pénteken a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén az afrikai járványügyi központ (Africa CDC).
2026. május 15., péntek 13:00
 Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén található, elszigetelt Ituri tartományban 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak.

A megbetegedések és a halálesetek többségét Mongwalu és Rwampara körzetben jegyezték fel, de gyanús eseteket jelentettek a tartomány székhelyéről, Buniából is, amelyek megerősítése még folyamatban van. A laboratóriumi tesztek eddig négy áldozat esetében igazolták hivatalosan a fertőzést.

Ituri tartomány nehezen megközelíthető térség, amely több mint ezer kilométerre található a fővárostól, Kinshasától.

 

A helyzet súlyossága miatt az afrikai járványügyi központ sürgős egyeztetést hívott össze Kongó, Uganda és Dél-Szudán képviselőivel, valamint a nemzetközi partnerekkel. A találkozó célja a határokon átnyúló ellenőrzés szigorítása és a járványügyi védekezés azonnali összehangolása.

A kongói hatóságok öt hónappal ezelőtt nyilvánították hivatalosan lezártnak az előző, 43 halálos áldozattal járó járványt.

A betegséget 1976-ban, a kongói Ebola folyó melletti településeken észlelték először. A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb, hogy denevérek. A kór fertőzött ember vagy állat testnedvével történő közvetlen érintkezés által terjed. A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.

Forrás: MTI

 

