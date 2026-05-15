Lezuhant egy orvosi repülőgép, mindenki meghalt
Lezuhant egy orvosi repülőgép az amerikai Új-Mexikó államban csütörtökön, a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette.
A kisrepülőt az állam délkeleti részén fekvő Ruidoso város közelében érte szerencsétlenség, a körülményeket vizsgálják, az áldozatok a repülőgép pilótája és egészségügyi személyzet
- hangzott el.
A repülőgép az államon belül mintegy 150 kilométeres utat tett meg, és úticéljától alig 20 kilométerre zuhant le.
Jason Burns, a katasztrófában érintett Lincoln megye közigazgatási vezetője közölte, hogy a repülő becsapódása tüzet idézett elő, ami rövid időn belül 10 hektárt meghaladó terület okozott bozóttüzet. A lángok körbehatárolását és oltását nehezíti a száraz és szeles időjárás, ami miatt a helyi illetékes komoly aggodalmát fejezte ki.
Forrás: MTI
