Lezuhant egy orvosi repülőgép, mindenki meghalt
A gép alig húsz kilométerre a leszállástól csapódott a földbe.
2026. május 15., péntek 09:19
Lezuhant egy orvosi repülőgép az amerikai Új-Mexikó államban csütörtökön, a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette.

A kisrepülőt az állam délkeleti részén fekvő Ruidoso város közelében érte szerencsétlenség, a körülményeket vizsgálják, az áldozatok a repülőgép pilótája és egészségügyi személyzet

- hangzott el.

 

A repülőgép az államon belül mintegy 150 kilométeres utat tett meg, és úticéljától alig 20 kilométerre zuhant le.

Jason Burns, a katasztrófában érintett Lincoln megye közigazgatási vezetője közölte, hogy a repülő becsapódása tüzet idézett elő, ami rövid időn belül 10 hektárt meghaladó terület okozott bozóttüzet. A lángok körbehatárolását és oltását nehezíti a száraz és szeles időjárás, ami miatt a helyi illetékes komoly aggodalmát fejezte ki.

Forrás: MTI

 

