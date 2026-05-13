Többen meghaltak izraeli légicsapásokban Bejrút környékén

A tájékoztatás szerint a támadások Bejrúttól 20 kilométerre délre történtek, az NNA libanoni hírügynökség pedig úgy tudja, hogy a légicsapások közül kettő egy rendszeresen használt, a fővárost Dél-Libanonnal összekötő autópálya ellen irányult.

Az AFP francia hírügynökség által az incidensről közzétett fényképeken egy kiégett autó látható, valamint egy holttest, amelyet mentők szállítanak el. A szóban forgó autópályát már szombaton is érte támadás.

Israeli Drone Strikes Hit Lebanon’s Coastal Highway for Second Time in Under an Hour



A second Israeli drone strike targeted a vehicle on Lebanon's coastal highway in Al-Jiyeh, south of Beirut.



Ugyancsak szerdán izraeli csapásokat jelentettek Dél-Libanonból is, nem sokkal azt követően, hogy az izraeli hadsereg hat környékbeli település evakuálására szólított fel.

Izrael kedden Dél-Libanon ellen hajtott végre támadásokat, amelyekben összesen 13-an haltak meg.