Többen meghaltak izraeli légicsapásokban Bejrút környékén
A tájékoztatás szerint a támadások Bejrúttól 20 kilométerre délre történtek, az NNA libanoni hírügynökség pedig úgy tudja, hogy a légicsapások közül kettő egy rendszeresen használt, a fővárost Dél-Libanonnal összekötő autópálya ellen irányult.
Az AFP francia hírügynökség által az incidensről közzétett fényképeken egy kiégett autó látható, valamint egy holttest, amelyet mentők szállítanak el. A szóban forgó autópályát már szombaton is érte támadás.
Ugyancsak szerdán izraeli csapásokat jelentettek Dél-Libanonból is, nem sokkal azt követően, hogy az izraeli hadsereg hat környékbeli település evakuálására szólított fel.
Izrael kedden Dél-Libanon ellen hajtott végre támadásokat, amelyekben összesen 13-an haltak meg.
Az egészségügyi tárca adatai szerint a Hezbollah libanoni síita mozgalom és Izrael között április 16-án életbe lépett tűzszünet óta már 380-an vesztették életüket a szemben álló felek között a fegyvernyugvás ellenére rendszeresen fellángoló összecsapásokban.
A bejrúti kormány hétfőn sürgette az Egyesült Államokat, gyakoroljon nyomást Izraelre annak érdekében, hogy a zsidó állam felhagyjon a támadásokkal a két ország között zajló megbeszélések idejére. A tárgyalások újabb, harmadik fordulója a tervek szerint csütörtökön kezdődik Washingtonban.
Forrás: MTI
