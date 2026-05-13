Lapáttal támadtak egy medvére egy családi ház udvarán - videóval
Hajmeresztő jelenet játszódott le néhány nappal ezelőtt a romániai Călimănești (Kelementelke) településen, ahol egy medve merészkedett be egy családi ház udvarára. A tulajdonosok ahelyett, hogy megvárták volna a kiérkező hatóságokat, lapátot ragadtak, és üldözőbe vették a vadállatot – számolt be szerdán a MASZOL.
Az esetről videó is készült, amelyen látható, ahogy az egyik férfi néhány méterre megközelíti a menekülő medvét, miközben egy másik jelenlévő azt kiabálja neki, hogy üsse fejbe az állatot.
A Vâlcea megyei csendőrség szerint a helyzet rendkívül veszélyes volt.
Bár a medve menekülni próbált és távolodott, de támadásba is lendülhetett volna. Az üldöző néhány méterre közelítette meg a medvét, és megpróbálta megütni lapáttal. Ilyen helyzetekben az állat viselkedése a másodperc tört része alatt megváltozhat
- figyelmeztett George Tacăle, a hatóság szóvivője.
A tulajdonosok ugyan értesítették a 112-es segélyhívót a medve jelenlétéről, de nem várták meg a beavatkozó egységeket. A csendőrök szerint ez súlyos felelőtlenség volt, hiszen egy sarokba szorított vagy megijesztett medve könnyen támadásba lendülhet.
Az incidens végül sérülések nélkül zárult, de a hatóságok nyomatékosan figyelmeztetnek: senki ne próbáljon önállóan fellépni vadállatokkal szemben.
Ha medvét látnak a lakóhely közelében, tartsanak távolságot! Ne közelítsék meg, ne próbálják megütni az állatot, húzódjanak biztonságos helyre, és azonnal hívják a 112-es segélyhívót
– hangsúlyozta a szóvivő, majd hozzátette: Ilyen helyzetben a bátorság nem azt jelenti, hogy közel megyünk a medvéhez. A bátorság azt jelenti, hogy helyes döntést hozunk.
