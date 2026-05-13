Lapáttal támadtak egy medvére egy családi ház udvarán - videóval

Hajmeresztő jelenet játszódott le néhány nappal ezelőtt a romániai Călimănești (Kelementelke) településen, ahol egy medve merészkedett be egy családi ház udvarára. A tulajdonosok ahelyett, hogy megvárták volna a kiérkező hatóságokat, lapátot ragadtak, és üldözőbe vették a vadállatot – számolt be szerdán a MASZOL.

Az esetről videó is készült, amelyen látható, ahogy az egyik férfi néhány méterre megközelíti a menekülő medvét, miközben egy másik jelenlévő azt kiabálja neki, hogy üsse fejbe az állatot.



A Vâlcea megyei csendőrség szerint a helyzet rendkívül veszélyes volt.