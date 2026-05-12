Felrobbant egy robbanószerekkel megrakodott riksa egy pakisztáni piacon
Több civil halálos áldozata van egy piac elleni légitámadásnak Nigériában
Egy hónap alatt már a második alkalommal ért légitámadás egy emberekkel teli piacot Nigéria északi részén, amikor vasárnap a nigériai fegyveres erők a Tumfa piacra csaptak le a Zurmi kerületben.
Az Amnesty International közlése szerint a halottak között számos nő és fiatal lány volt, és több tucat sebesültet ápolnak Zurmi és Shinkafi kórházaiban.
Az Amnesty tanúkra hivatkozva idézte, hogy délben katonai repülőgépeket láttak a környéken, amelyek körülbelül két órával később visszatértek, és megtámadták a zsúfolt piacot.
A nigériai hadsereg a vasárnapi támadással kapcsolatban nem nyilatkozott, de korábban tagadta, hogy civilekre lőnének, hangsúlyozták, hogy a légicsapások hírszerzésen alapulnak, és csak katonai célpontokat támadnak.
A hadsereg a korábbi áprilisi incidens ügyében, amikor Nigéria északkeleti részén, Jilli piacát érte mintegy 200 civil halálát okozó támadás, vizsgálatot indított.
Az emberi jogok megsértésének ez a mintázata egyre inkább normává válik, a falusiak pedig mind a fegyveres csoportok, mind a banditák, mind a katonaság atrocitásának áldozatai
- hívta fel rá a figyelmet az Amnesty International, amely törvénytelennek nevezte a légicsapásokat, és kijelentette, hogy azok a polgárok életének semmibevételét jelzik.
Nigéria hadserege az északnyugati régióban banditizmussal, az északkeleti régióban pedig 17 éve iszlamista lázadókkal küzd.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Dráma egy családi kiránduláson: Összeesett egy kétgyermekes édesanya
Iránban kivégeztek egy lázadásért halálra ítélt férfit
Rémálommá vált a nyaralás: vészhelyzetet jelentett a Lufthansa Airbusa - videóval
Franciaországban támadás tervezésével vádoltak meg egy tunéziai férfit
Minden járatot töröl a Charleroi repülőtér kedden
Hantavírus: A Hondius óceánjáró elhagyta Tenerifét
Hat holttestet találtak egy tehervagonban, rejtély övezi az esetet
Feldarabolva találták meg egy eltűnt nő holttestét, fia ölhette meg
Kiírtotta családját egy férfi, három holttestet találtak a hatóságok
Leszállás közben gyulladt ki egy repülő, videón a drámai landolás
Újabb Hantavírus-fertőzötteket találtak