2026. május 12. kedd, Pongrác
14°C Budapest
légi
támadás
nigéria

Több civil halálos áldozata van egy piac elleni légitámadásnak Nigériában

Több civil halálos áldozata van egy piac elleni légitámadásnak Nigériában
Legkevesebb száz polgári halálos áldozata és számos sebesültje volt a nigériai hadsereg légicsapásának, amely egy zsúfolt piacot ért Zamfara állam északnyugati részén - közölte kedden az Amnesty International emberi jogi szervezet, amely egyúttal felszólította a hatóságokat, hogy azonnal indítsanak vizsgálatot.
2026. május 12., kedd 13:09
Vágólapra másolva!

Egy hónap alatt már a második alkalommal ért légitámadás egy emberekkel teli piacot Nigéria északi részén, amikor vasárnap a nigériai fegyveres erők a Tumfa piacra csaptak le a Zurmi kerületben.

Az Amnesty International közlése szerint a halottak között számos nő és fiatal lány volt, és több tucat sebesültet ápolnak Zurmi és Shinkafi kórházaiban.

Az Amnesty tanúkra hivatkozva idézte, hogy délben katonai repülőgépeket láttak a környéken, amelyek körülbelül két órával később visszatértek, és megtámadták a zsúfolt piacot.

A nigériai hadsereg a vasárnapi támadással kapcsolatban nem nyilatkozott, de korábban tagadta, hogy civilekre lőnének, hangsúlyozták, hogy a légicsapások hírszerzésen alapulnak, és csak katonai célpontokat támadnak.


A hadsereg a korábbi áprilisi incidens ügyében, amikor Nigéria északkeleti részén, Jilli piacát érte mintegy 200 civil halálát okozó támadás, vizsgálatot indított.

Az emberi jogok megsértésének ez a mintázata egyre inkább normává válik, a falusiak pedig mind a fegyveres csoportok, mind a banditák, mind a katonaság atrocitásának áldozatai

- hívta fel rá a figyelmet az Amnesty International, amely törvénytelennek nevezte a légicsapásokat, és kijelentette, hogy azok a polgárok életének semmibevételét jelzik.

Nigéria hadserege az északnyugati régióban banditizmussal, az északkeleti régióban pedig 17 éve iszlamista lázadókkal küzd.

Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra