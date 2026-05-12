Több civil halálos áldozata van egy piac elleni légitámadásnak Nigériában

Egy hónap alatt már a második alkalommal ért légitámadás egy emberekkel teli piacot Nigéria északi részén, amikor vasárnap a nigériai fegyveres erők a Tumfa piacra csaptak le a Zurmi kerületben.

Az Amnesty International közlése szerint a halottak között számos nő és fiatal lány volt, és több tucat sebesültet ápolnak Zurmi és Shinkafi kórházaiban.

Az Amnesty tanúkra hivatkozva idézte, hogy délben katonai repülőgépeket láttak a környéken, amelyek körülbelül két órával később visszatértek, és megtámadták a zsúfolt piacot.

A nigériai hadsereg a vasárnapi támadással kapcsolatban nem nyilatkozott, de korábban tagadta, hogy civilekre lőnének, hangsúlyozták, hogy a légicsapások hírszerzésen alapulnak, és csak katonai célpontokat támadnak.