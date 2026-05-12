Felrobbant egy robbanószerekkel megrakodott riksa egy pakisztáni piacon
Minden járatot töröl a Charleroi repülőtér kedden
A biztonságos működés szavatolásához szükséges személyzet hiánya miatt a Charleroi repülőtér nem tudja kiszolgálni sem az induló, sem az érkező járatokat
- közölte Nathalie Pierard a légikikötő szóvivője. Az érintett utasokat értesítik, foglalásaikat a következő napokra helyezik át, vagy visszatérítést ajánlanak - tette hozzá.
Az országos sztrájk miatt legfeljebb a járatok fele, 523-ból mintegy 259 közlekedhet kedden a Zaventem repülőtéren
- közölte a brüsszeli légikikötő vezetősége.
Járatainak keddi közlekedésében fennakadásokat jelentett be a brüsszeli közlekedési vállalat (STIB), az országos buszközlekedést bonyolító flamand és a vallon közlekedési vállalat, a De Lijn és Tec mellett a belga vasúttársaság, az SNCB is. Szünetel a szemétszállítás, a legtöbb kormányhivatal zárva tart kedden Brüsszelben.
Az illetékes szakszervezet a sztrájkot a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvéseivel szemben hirdette meg.
Követeléseik között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzése, az éjszakai munka méltányos kompenzációja, a magasabb nyugdíjak szavatolása, valamint a jövedelmek közötti különbségek figyelembevétele az adózás esetében, illetve a nagyvállalatoknak nyújtott "feltétel nélküli támogatások" megszüntetése.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Dráma egy családi kiránduláson: Összeesett egy kétgyermekes édesanya
Több civil halálos áldozata van egy piac elleni légitámadásnak Nigériában
Iránban kivégeztek egy lázadásért halálra ítélt férfit
Rémálommá vált a nyaralás: vészhelyzetet jelentett a Lufthansa Airbusa - videóval
Franciaországban támadás tervezésével vádoltak meg egy tunéziai férfit
Hantavírus: A Hondius óceánjáró elhagyta Tenerifét
Hat holttestet találtak egy tehervagonban, rejtély övezi az esetet
Feldarabolva találták meg egy eltűnt nő holttestét, fia ölhette meg
Kiírtotta családját egy férfi, három holttestet találtak a hatóságok
Leszállás közben gyulladt ki egy repülő, videón a drámai landolás
Újabb Hantavírus-fertőzötteket találtak