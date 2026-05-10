Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán

A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A Frontier Airlines Denverből Los Angelesbe tartó járatának hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett.

A repülőtér szóvivője arról számolt be, hogy az eddig meg nem nevezett áldozatot alig néhány perccel azután ütötte el a kifutópályán haladó repülőgép, hogy átmászott az elválasztó kerítésen. A közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.

Horrific scenes after a Frontier Airlines Airbus A321neo struck and killed a pedestrian on the runway at Denver International Airport, forcing the crew to abort takeoff and evacuate passengers.



A hajtómű kigyulladását követően a repülőgép belső terében is füst kezdett terjedni, így elrendelték a fedélzeten tartózkodó 231 ember kimenekítését. Tizenketten megsérültek, öt embert kórházba vittek.

Az esetről további részleteket egyelőre nem közöltek.