Horror egy étterem előtt, több lövés is eldördült
Nyilvánosságra került Jeffrey Epstein feltételezett búcsúlevele
A New York-i bíróság a The New York Times című amerikai napilap kérésére tette nyilvánossá az írást, amelynek hitelességét független forrásból nem tudták ellenőrizni. Mindeddig a levél nem képezte részét az igazságügyi minisztérium által folytatott nyomozásnak - áll az MTI tájékoztatásában.
Epstein egykori cellatársa egy képregénybe csúsztatva talált rá az üzenetre 2019 júliusában, Epstein első feltételezett öngyilkossági kísérlete után, hogy bizonyítsa nem ő támadt rá.
"Hónapokig nyomoztak ellenem - semmit nem találtak!!! Jó dolog, ha az ember maga választhatja meg, mikor búcsúzik. Mit akarnak tőlem, zokogjak?"
- írta állítólagosan Epstein, bár aláírás nincs az üzenet végén, csak annyit tesz még hozzá: "Nem jó buli. Nem éri meg".
Jeffrey Epstein, aki a politikai, gazdasági és kulturális elit több tagjával szoros kapcsolatot ápolt, éveken át kiskorú lányok és fiatal nők szexuális kizsákmányolására tartott fenn hálózatot New York-i és floridai helyszíneken. Nagyjából 20 évvel ezelőtt egyes vádpontokban bűnösnek is vallotta magát, és 2008-ban súlyos szexuális bűncselekmények miatt elítélték. Ügyét évekkel később újra elővették, és megint őrizetbe vették. New York-i cellájában holtan találták 2019 augusztusában, még mielőtt bíróság ítéletet mondott volna róla. A boncolás során azt állapították meg, hogy a halálát öngyilkosság okozta.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
A lengyel elnök népszavazást kezdeményez az uniós klímapolitika és az energiaárak ügyében
Azonosították a halálos kórt a luxushajón betegei közt
Porördög táncoltatott meg egy hatalmas fóliát, videón a különleges koreográfia
Lezuhant egy erdőtüzet oltó repülő, a pilóta meghalt
Rejtélyes haláleset árnyékolta be a Reszkessetek, betörők! házát
Többen meghaltak egy bevásárlóközpontban keletkezett tűzben
Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi-szorosban indított műveletet
Felrobbant egy tűzijátékgyár Kínában, videón a hatalmas füstfelhők
Pszichiátriai kezelés alatt állt a lipcsei gázoló ámokfutó
Kizuhant a nyolcadikról egy fiatal, esélye sem volt a túlélésre
Rejtélyes harapásnyomokkal találtak egy holttestet, kiderült, ki az áldozat