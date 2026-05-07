Nyilvánosságra került Jeffrey Epstein feltételezett búcsúlevele

A New York-i bíróság a The New York Times című amerikai napilap kérésére tette nyilvánossá az írást, amelynek hitelességét független forrásból nem tudták ellenőrizni. Mindeddig a levél nem képezte részét az igazságügyi minisztérium által folytatott nyomozásnak - áll az MTI tájékoztatásában.

Epstein egykori cellatársa egy képregénybe csúsztatva talált rá az üzenetre 2019 júliusában, Epstein első feltételezett öngyilkossági kísérlete után, hogy bizonyítsa nem ő támadt rá.

"Hónapokig nyomoztak ellenem - semmit nem találtak!!! Jó dolog, ha az ember maga választhatja meg, mikor búcsúzik. Mit akarnak tőlem, zokogjak?"

- írta állítólagosan Epstein, bár aláírás nincs az üzenet végén, csak annyit tesz még hozzá: "Nem jó buli. Nem éri meg".

Jeffrey Epstein, aki a politikai, gazdasági és kulturális elit több tagjával szoros kapcsolatot ápolt, éveken át kiskorú lányok és fiatal nők szexuális kizsákmányolására tartott fenn hálózatot New York-i és floridai helyszíneken. Nagyjából 20 évvel ezelőtt egyes vádpontokban bűnösnek is vallotta magát, és 2008-ban súlyos szexuális bűncselekmények miatt elítélték. Ügyét évekkel később újra elővették, és megint őrizetbe vették. New York-i cellájában holtan találták 2019 augusztusában, még mielőtt bíróság ítéletet mondott volna róla. A boncolás során azt állapították meg, hogy a halálát öngyilkosság okozta.