Horror egy étterem előtt, több lövés is eldördült

A Kronen Zeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lövöldözött az étterem előtt és két nővel, majd önmagával is végzett.

Erste Details beim Doppelmord in Linz! Bei dem Schützen dürfte es sich um den Vater und Ehemann der Opfer handeln. https://t.co/eL00Ar80hT pic.twitter.com/mUctqErMHJ — Kronen Zeitung (@krone_at) May 7, 2026



Forrás: MTI