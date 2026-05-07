Horror egy étterem előtt, több lövés is eldördült

Három ember életét vesztette csütörtökön egy lövöldözésben egy étterem előtt az ausztriai Linzben - közölte a rendőrség szóvivője.
2026. május 07., csütörtök 15:23
A Kronen Zeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lövöldözött az étterem előtt és két nővel, majd önmagával is végzett.


Forrás: MTI

 

