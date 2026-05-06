Rejtélyes haláleset árnyékolta be a Reszkessetek, betörők! házát
Megrázó fordulat történt a Reszkessetek, betörők! című kultikus film egyik legismertebb helyszínén. Holtan találták a legendás ház egykori tulajdonosát, a 79 éves John Abendshein-t, alig néhány nappal azután, hogy súlyos vádak merültek fel vele szemben – számolt be kedden a noviny.sk.
A férfi birtokolta azt az ingatlant, amely a film révén világhírűvé vált a Winnetka településen, Chicago közelében. A házat idén januárban 5,5 millió dollárért adták el, ezt követően Abendshein a közeli Lake Forest városába költözött.
Az ügy azonban áprilisban vett drámai fordulatot, amikor a hatóságok több névtelen bejelentés alapján nyomozást indítottak ellene. A gyanú szerint számítógépén illegális, gyermekpornográfiát tartalmazó anyagokat tárolt.
A férfit egy első meghallgatás után óvadék ellenében szabadlábra helyezték, szigorú feltételek mellett.
Nem sokkal később azonban tragédia történt. Holttestét egy erdős területen találták meg, néhány nappal a bírósági eljárás után. Az előzetes boncolási eredmények szerint a halál oka fulladás volt, és a körülmények öngyilkosságra utalnak.
A nyitókép illusztráció: Home Alone Facebook-oldala
