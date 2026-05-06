Többen meghaltak egy bevásárlóközpontban keletkezett tűzben

A beszámoló szerint a katasztrófában legalább 36-an megsérültek. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani.

Major incident near Tehran

A fire broke out at a shopping center near Tehran, killing at least 8 people and injuring dozens. pic.twitter.com/IYr0tbpvk5 — Tehran Live News (@Tehran_lives) May 6, 2026



A televízió beszámolója szerint az ügyészség elrendelte a bevásárlóközpont épületének építésében részt vevő egyik cég vezetőjének a letartóztatását.

A helyi tűzoltóság közlése szerint az épület burkolata gyúlékony volt, és ez jelentős mértékben hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez.



Forrás: MTI