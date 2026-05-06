Többen meghaltak egy bevásárlóközpontban keletkezett tűzben

Legalább nyolc ember vesztette életét egy bevásárlóközpontban keletkezett tűzben Teherán nyugati részén - jelentette az iráni állami televízió kedden.
2026. május 06., szerda 09:32
A beszámoló szerint a katasztrófában legalább 36-an megsérültek. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani.


A televízió beszámolója szerint az ügyészség elrendelte a bevásárlóközpont épületének építésében részt vevő egyik cég vezetőjének a letartóztatását.

A helyi tűzoltóság közlése szerint az épület burkolata gyúlékony volt, és ez jelentős mértékben hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez.


Forrás: MTI

 

