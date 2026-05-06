Személyautó és tartálykocsi ütközött Csengernél, egy gyermekhez menthelikoptert riasztottak

Egy váratlan manőver vezetett a súlyos balesethez.
2026. május 06., szerda 10:10
Súlyos közlekedési baleset történt kedden délután Csenger térségében, a 49-es főút 48-as kilométerszelvényénél – számolt be róla a szon.hu. Egy személyautó és egy nyerges tartálykocsi ütközött össze, a karambol következtében egy kisgyermek is megsérült, akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

A teherautó a határ irányába haladt szabályosan, amikor a személyautó váratlanul elé kanyarodott. A kamion sofőrje azonnal reagált: dudált, vészfékezett, és megpróbálta elrántani a járművet, hogy elkerülje az ütközést.

Ez volt az első ilyen balesetem. Amint észleltem a veszélyt, azonnal dudáltam és megkezdtem az elkerülő manővert, miközben tapostam a féket. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy csak a sarkával ütköztem a hátsó részének

-    idézte fel a férfi a történteket.

Úgy tudom, a kisgyereket, aki azon az oldalon utazott, ahol a kamion eltalálta a kocsit, mentőhelikopterrel vitték el a kórházba

-    tette hozzá.

A mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, és biztosították a helyszínt a helikopter leszállásához. Bár a tartálykocsi mozgásképes maradt, a szállítmányozó cég biztonsági okokból elszállíttatta.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

