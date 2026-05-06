lőtér
tragédia
halál

Tragédia történt egy budapesti lőtéren, megszólalt a BRFK

Tragédia történt egy budapesti lőtéren, megszólalt a BRFK
Eljárás indult az ügyben.
2026. május 06., szerda 07:33
Rettenetes haláleset történt április 27-én Budapesten, a péceli úti lőtéren – írta a ferencvárosi Kilences hírportál. 

Már a tragédia napján is keringtek nem hivatalos információk a kerületi közbeszédben a történtekről, azonban a Budapesti Rendőr-főkapitányság most a lap megkeresésére megerősítette az értesüléseket. 

 

A BRFK tájékoztatása alapján idegenkezűség gyanúja nem áll fenn, ezért közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálódnak. 

Egy nappal korábban egy Pécsvárad közelében található lőtéren is szörnyűség történt. Ott egy 43 éves férfi fejbe lőtte magát, és már hiába vitték kórházba, nem tudták megmenteni az életét. 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

