Rendőr vitt el egy 5 éves kisfiút Győrben, kiderültek a gyerek tervei
Tragédia történt egy budapesti lőtéren, megszólalt a BRFK
Rettenetes haláleset történt április 27-én Budapesten, a péceli úti lőtéren – írta a ferencvárosi Kilences hírportál.
Már a tragédia napján is keringtek nem hivatalos információk a kerületi közbeszédben a történtekről, azonban a Budapesti Rendőr-főkapitányság most a lap megkeresésére megerősítette az értesüléseket.
A BRFK tájékoztatása alapján idegenkezűség gyanúja nem áll fenn, ezért közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálódnak.
Egy nappal korábban egy Pécsvárad közelében található lőtéren is szörnyűség történt. Ott egy 43 éves férfi fejbe lőtte magát, és már hiába vitték kórházba, nem tudták megmenteni az életét.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Cserbenhagyás Kazincbarcikánál, a tettest még keresik - Fotók
Égő gázpalackkal a hátán fenyegetőzött egy karcagi férfi, az utcán keltett riadalmat
Éveken át zaklatta kislányát és bántalmazta feleségét a kegyetlen apa
Elszabadult egy kocsi Téten, sofőrje aludt benne részegen - Fotók
Túrázó esett bajba Zalaegerszegen, videón a mentőakció
Kiderült, miért gyújtotta fel a saját házát Jánoshalmán
Személyautó és tartálykocsi ütközött Csengernél, egy gyermekhez menthelikoptert riasztottak
Túszul ejtettek egy nőt Vasban, megrázó részletek derültek ki
Amerikáig ért egy swatting-ügy: lecsaptak a magyar fiatalra - videóval
Többször is megpördült a levegőben egy balesetező motoros Pomázon
Métereket vonszolta a villamos az elgázolt férfit a Fiumei úton