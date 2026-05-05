Iszonyatos füst csapott fel Debrecen határában

Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, jelenleg 70 tűzoltó kilenc vízsugárral és úgynevezett magasoltóval igyekszik megfékezni a lángokat, a helyszínen van hét vízszállító kocsi is.

A hajdú-bihariak mellett karcagi hivatásos tűzoltók is részt vesznek az oltásban, a munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.



A szóvivő elmondta azt is, hogy a füst miatt folyamatosan méréseket végez mobil laboratóriumuk, senki nem sérült meg, a kigyulladt épületekben nem tartózkodtak emberek - áll az MTI közleményében.