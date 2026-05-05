méh-telep
debrecen
tűz

Iszonyatos füst csapott fel Debrecen határában

Kigyulladt egy MÉH-telep Debrecenben, a külső Kassai úton, a lángoló hulladék mellett több épület is teljes terjedelmében ég, kettő már összedőlt - tájékoztatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t kedd kora délután.
2026. május 05., kedd 19:01
Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, jelenleg 70 tűzoltó kilenc vízsugárral és úgynevezett magasoltóval igyekszik megfékezni a lángokat, a helyszínen van hét vízszállító kocsi is. 

Fotó: MTI/Derencsényi István

A hajdú-bihariak mellett karcagi hivatásos tűzoltók is részt vesznek az oltásban, a munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.


A szóvivő elmondta azt is, hogy a füst miatt folyamatosan méréseket végez mobil laboratóriumuk, senki nem sérült meg, a kigyulladt épületekben nem tartózkodtak emberek - áll az MTI közleményében.

 

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

 

