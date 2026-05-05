Öt gyakori hiba, amit ebéd közben sokan elkövetnek



Gyakori tévhit az is, hogy egy gyors szendvics könnyű ebédnek számít. Valójában ezek sokszor rejtett kalóriabombák, különösen, ha zsíros feltétekkel és szószokkal készülnek. A szakértők szerint érdemes tudatosabban választani, és előnyben részesíteni a rostban gazdag, teljes kiőrlésű alternatívákat.

Nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, hogyan. Az állva, kapkodva elfogyasztott ebéd nem kedvez az emésztésnek és a jóllakottság érzésének sem.

A varázsszó: tudatos jelenlét. Vagyis érdemes időt szánni az étkezésre, nyugodt környezetben.

A zöldségek hiánya szintén gyakori probléma. Sok étrendben a gyorsan felszívódó szénhidrátok dominálnak, amelyek nem biztosítanak tartós teltségérzetet. Emellett a saláták sem mindig jelentenek automatikusan egészséges választást: a kalóriadús öntetek és feltétek könnyen ellensúlyozhatják az előnyeiket.