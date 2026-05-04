Bemondtak egy számot a TV2 műsorában, nem erre számított az ismert művész

Három festménnyel érkezett a Kincsvadászok VIP vasárnapi adásába Soltész Rezső.

A legendás énekes elárulta, hogy egy Ausztriában élő rokonától, kalandos úton került hozzá a trilógia, amelyet a XIX. századi zseninek, Giacomo Campinak tulajdonít, és erről hivatalos tanúsítványt is kiállítottak neki.

Kelen Anna megvizsgálva a műveket, nem volt száz százalékig meggyőződve róla, hogy valóban az olasz festőóriás alkotásai.



Elmondta Soltész Rezsőnek, ha bebizonyosodna, hogy tényleg Campi festette a képeket, akkor reális lehet a zenész által elképzelt 400 ezer forint értük, enélkül azonban 60 és 100 ezer forint közé tette az értéküket.