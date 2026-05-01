Plasztikáztatott a magyar James Bond, hogy Bruce Willis utóda lehessen

A magyar James Bond
Igencsak megtisztelő felkérést kapott Tordai István egy olasz világhírű divatcégtől. Bruce Willis és Lewis Hamilton után ő lett a cég egyik divatfilmjének a főszereplője, melyben egy másik világhírességet, James Bondot kellett alakítania. A szerepért húsz kilót lefogyott és sebészkés alá is befeküdt.
Luxusmárkák reklámarca lett a magyar James Bond, ugyanis Tordai István legutóbb egy olasz divatmárka filmjében játszott főszerepet, mely napszemüvegjeivel, óráival és parfümjeivel tett szert világhírnévre. A márka eddig olyan reklámarcokkal dolgozott, mint Bruce Willis – aki sajnos ma már csak árnyéka önmagának –, vagy éppen Lewis Hamilton, és most már Tordai István is csatlakozott hozzájuk. Érdekesség, hogy a nemzetközi filmek Tordai István ötletei alapján és rendezésében készülnek, mégpedig Magyarországon. 

Tordai István nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy egy világcég reklámarca lehet Bruce Willis utódaként
Fotó: Sportverda

Bruce Willis utóda még a plasztikai sebész segítségét is elfogadta

Tordai István a közelmúltban két és fél hónap alatt húsz kilót fogyott azért, hogy egy nemzetközi reklámfilmben eljátszhassa James Bondot. A hirtelen fogyás és a múló idő nem tűnt el nyomtalan, viszont az említett alkotás óta egyre több filmet készíthet világmárkák számára nemzetközi szintre. 

Hoznom kellett egy döntést 

– állította a magyar James Bond, aki hozzátette, ő nem egy modell, sosem készült ilyen szerepre, de ezek szerint a külseje alkalmas arra, hogy

  • órát, 
  • ékszert, 
  • autót, 
  • ruhát 

reklámozzon, és a sort még bőven lehetne folytatni. 

– A véletlen műve, hogy ott találhattam magam e csillogó világban. Luxus világmárkáknak dolgozhatunk a legmagasabb szintre és álszerénység nélkül állíthatom, hogy ezt nem sokan mondhatják el magukról hazánkban. 

Ahhoz, hogy fenntartsam, amit elértem, plasztikai beavatkozásra volt szükségem. 

Szerintem a plasztika egyáltalán nem ördögtől való, ezért belevágtam. Megbántam? Határozottan nem – jelentette ki Tordai István. 

Ilyen volt és ilyen lett a magyar James Bond a plasztikai beavatkozástól
Fotó: Révész Plasztika

Ha a páciens mosolyog, akkor elégedett a plasztikai sebész

Dr. Révész Zsolt több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Évente több, mint ezer órányi sikeres plasztikai műtét és több, mint ötszáz elégedett páciens jelzi a rendkívül magas fokú szakértelmet. Nem véletlenül az ő kése alá feküdt a magyar James Bond.

– A plasztikai sebészet számomra alkotás, művészet. Mindig tökéletes harmóniára törekszem, hogy a végeredmény összhangban álljon a természettel. Istvánnak a munkája miatt volt szüksége beavatkozásra, de esetében nem kellett nagyon átalakítanunk az arcát. Alsó és felső szemhéj plasztika mellett, úgynevezett MACS lift operációt végeztem – árulta el a plasztikai sebész.

A szakember közölte, a fenti fotó a beavatkozás előtt és néhány héttel utána készült, és még nem a végleges eredmény. Bár már most is szembetűnő a változás, de egy kis idő elteltével a végeredmény még tökéletesebb lesz. Úgy véli, amikor a páciensek mosolyognak rá, mert megváltoztatta az életüket, akkor valójában ő a legboldogabb, mert úgy érzi, visszahozhatta a páciensei életébe a reményt.



 

Nyitókép: Sportverda

