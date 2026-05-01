Plasztikáztatott a magyar James Bond, hogy Bruce Willis utóda lehessen

Luxusmárkák reklámarca lett a magyar James Bond, ugyanis Tordai István legutóbb egy olasz divatmárka filmjében játszott főszerepet, mely napszemüvegjeivel, óráival és parfümjeivel tett szert világhírnévre. A márka eddig olyan reklámarcokkal dolgozott, mint Bruce Willis – aki sajnos ma már csak árnyéka önmagának –, vagy éppen Lewis Hamilton, és most már Tordai István is csatlakozott hozzájuk. Érdekesség, hogy a nemzetközi filmek Tordai István ötletei alapján és rendezésében készülnek, mégpedig Magyarországon.
Bruce Willis utóda még a plasztikai sebész segítségét is elfogadta
Tordai István a közelmúltban két és fél hónap alatt húsz kilót fogyott azért, hogy egy nemzetközi reklámfilmben eljátszhassa James Bondot. A hirtelen fogyás és a múló idő nem tűnt el nyomtalan, viszont az említett alkotás óta egyre több filmet készíthet világmárkák számára nemzetközi szintre.
Hoznom kellett egy döntést
– állította a magyar James Bond, aki hozzátette, ő nem egy modell, sosem készült ilyen szerepre, de ezek szerint a külseje alkalmas arra, hogy
- órát,
- ékszert,
- autót,
- ruhát
reklámozzon, és a sort még bőven lehetne folytatni.
– A véletlen műve, hogy ott találhattam magam e csillogó világban. Luxus világmárkáknak dolgozhatunk a legmagasabb szintre és álszerénység nélkül állíthatom, hogy ezt nem sokan mondhatják el magukról hazánkban.
Ahhoz, hogy fenntartsam, amit elértem, plasztikai beavatkozásra volt szükségem.
Szerintem a plasztika egyáltalán nem ördögtől való, ezért belevágtam. Megbántam? Határozottan nem – jelentette ki Tordai István.
Ha a páciens mosolyog, akkor elégedett a plasztikai sebész
Dr. Révész Zsolt több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Évente több, mint ezer órányi sikeres plasztikai műtét és több, mint ötszáz elégedett páciens jelzi a rendkívül magas fokú szakértelmet. Nem véletlenül az ő kése alá feküdt a magyar James Bond.
– A plasztikai sebészet számomra alkotás, művészet. Mindig tökéletes harmóniára törekszem, hogy a végeredmény összhangban álljon a természettel. Istvánnak a munkája miatt volt szüksége beavatkozásra, de esetében nem kellett nagyon átalakítanunk az arcát. Alsó és felső szemhéj plasztika mellett, úgynevezett MACS lift operációt végeztem – árulta el a plasztikai sebész.
A szakember közölte, a fenti fotó a beavatkozás előtt és néhány héttel utána készült, és még nem a végleges eredmény. Bár már most is szembetűnő a változás, de egy kis idő elteltével a végeredmény még tökéletesebb lesz. Úgy véli, amikor a páciensek mosolyognak rá, mert megváltoztatta az életüket, akkor valójában ő a legboldogabb, mert úgy érzi, visszahozhatta a páciensei életébe a reményt.
