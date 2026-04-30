Egy apró változtatás, ami mindent átírhat az edzés sikerében
Egy tanulmány szerint ez lehet a kulcs.
2026. április 30., csütörtök 13:01
Sokan úgy gondolják, az edzés sikerének kulcsa a kitartás és a rendszeresség. Egy friss kutatás azonban rámutat: legalább ennyire fontos az is, mikor végezzük a mozgást – hívta fel a figyelmet csütörtökön a BILD.

Egy pakisztáni vizsgálat azt találta, hogy a 40 és 60 év közötti, szívbetegség kockázatának kitett emberek jelentősen nagyobb javulást értek el, ha a saját biológiai ritmusukhoz igazították az edzés idejét.


A kutatásban 134, korábban inaktív felnőtt vett részt, akik 12 héten keresztül heti ötször, 40 percen át mozogtak. Az egyik csoport a saját kronotípusának megfelelően edzett: a „pacsirták” reggel, a „baglyok” este. A másik csoport szándékosan a belső órájával ellentétes időpontban végzett testmozgást. Az eredmények meglepőek voltak.

A megfelelő időzítésű edzés esetén a vérnyomás csökkenése majdnem kétszer akkora volt, mint a rossz napszakban végzett mozgásnál.

De nem csak a vérnyomás javult. A résztvevők állóképessége is jelentősen nőtt, csökkent a koleszterinszintjük és a vércukorszintjük, sőt, még az alvásminőségük is javult.

A szakemberek szerint mindez arra utal, hogy a szervezetünk belső órája kulcsszerepet játszik abban, hogyan reagál a testünk a terhelésre. Ha ezt figyelembe vesszük, ugyanazzal az edzésmennyiséggel sokkal jobb eredményeket érhetünk el.
 

 

