Egy apró változtatás, ami mindent átírhat az edzés sikerében

Sokan úgy gondolják, az edzés sikerének kulcsa a kitartás és a rendszeresség. Egy friss kutatás azonban rámutat: legalább ennyire fontos az is, mikor végezzük a mozgást – hívta fel a figyelmet csütörtökön a BILD.

Egy pakisztáni vizsgálat azt találta, hogy a 40 és 60 év közötti, szívbetegség kockázatának kitett emberek jelentősen nagyobb javulást értek el, ha a saját biológiai ritmusukhoz igazították az edzés idejét.



A kutatásban 134, korábban inaktív felnőtt vett részt, akik 12 héten keresztül heti ötször, 40 percen át mozogtak. Az egyik csoport a saját kronotípusának megfelelően edzett: a „pacsirták” reggel, a „baglyok” este. A másik csoport szándékosan a belső órájával ellentétes időpontban végzett testmozgást. Az eredmények meglepőek voltak.

A megfelelő időzítésű edzés esetén a vérnyomás csökkenése majdnem kétszer akkora volt, mint a rossz napszakban végzett mozgásnál.