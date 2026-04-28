Veszélyes élelmiszert hívtak vissza, hányást és lázat is okozhat
Balesetet szenvedett az autópályán, meghalt a közismert újságíró
Rendkívül szerencsétlen balesetben vesztette életét egy népszerű amerikai újságíró a Missouri állambeli St. Louisban múlt csütörtökön.
A New York Post hétfői cikkében az áll, hogy Ray Hartmann az autópályán vezetett éppen, amikor az előtte lévő kamionról leszakadó két kerék beszakította a kocsijának tetejét.
A 73 éves férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe.
Ray Hartmann mintegy négy évtizeden át a St. Louis-i média kiemelkedő alakja volt. Előbb az írott sajtó révén szerzett magának komoly népszerűséget, majd a kamerák előtt is megcsillogtatta tehetségét. A nevéhez fűződő legismertebb produkció az 1987-ben induló Donnybrook című vitaműsor volt.
2024-ben vonult vissza és „akasztotta szögre a tollat”. Ezt követően kongresszusi képviselőnek is jelöltette magát, de végül a választáson nem nyert mandátumot.
Felesége, Kerri mellett két egyetemista gyereke, Bent és Brielle is gyászolja.
