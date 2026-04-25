Kiderült mennyiért árulja a lakását Bódi Megyer és felesége

Bódi Megyer és felesége, Dóri, már 10 éve együtt vannak, öt évvel ezelőtt összeházasodtak és két gyönyörű kislányuk is van. Úgy döntöttek, hogy eladják a budapesti, 13. kerületi lakásukat, és egy nagy családi házba költöznek, hogy mégjobban elférjenek a gyerekekkel.

Dóri Instagram-oldalán videót is megosztott lakásról, így most bárki láthatja a családi fészküket.



Az első emeleti, 42 négyzetméteres lakás Budapesten, Újlipótvárosban található egy nagy terasszal, ahol a lakópark recepcióval és biztonsági szolgálattal is rendelkezik.

Az ára 82 millió forint, ami csak kicsit magasabb a 13. kerületi lakások átlagáránál.