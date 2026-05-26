Gyászol a Nyíregyházi Állatpark



Az elmúlt két hét során azonban állapota rohamos hanyatlásnak indult. A részletes állatorvosi vizsgálatok és a szükséges beavatkozások során a szakemberek előrehaladott daganatos elváltozásokat találtak a máján, ezért a szakmai protokollok és állatjólléti szempontok mérlegelése után az eutanázia mellett kellett dönteniük, hogy megóvjuk őt a további szenvedéstől.

Hozzátették: élete nemcsak zoológiai szempontból volt kiemelkedő, hanem fontos példája annak is, milyen jelentősége van a modern állatkerti állatgyógyászatnak, az idős állatok speciális gondozásának és az állatjóllét tudományos alapú szemléletének.

Továbbá megosztották azt is, ami különös jelentőséggel bír: genetikai öröksége tovább él. 2024-ben született bocsai révén génállománya a jövő generációiban is fennmarad, hozzájárulva a faj európai állatkerti állományának genetikai sokféleségéhez és hosszú távú fenntartásához.



Nyitókép: Nyíregyházi Állatpark hivatalos Facebook-oldala