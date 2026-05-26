Gyászol a Nyíregyházi Állatpark

Az állatkert közösségi oldalán tudatta a lesújtó hírt.
2026. május 26., kedd 12:19
Európa legidősebb hím jegesmedvéje életének 26. évében örökre elaludt

 - derült ki a Nyíregyházi Állatpark hétfői Facebook-bejegyzéséből.

A közleményben leírták, hogy a jegesmedvék átlagos élettartama a természetben 15–18 év, így Lloyd valódi matuzsálemnek számított. Az elmúlt években korának megfelelően viselkedett: mozgása lassabbá vált, több pihenőidőt igényelt, aktivitása és energiaszintje fokozatosan csökkent.

Az állatorvosi és gondozói csapat folyamatosan figyelemmel kísérte egészségi állapotát; takarmányozását, környezetgazdagítását és napi gondozását mindig az idős állatok speciális igényeihez igazították. Elsődleges céljuk mindvégig komfortérzetének és életminőségének fenntartása volt.


Az elmúlt két hét során azonban állapota rohamos hanyatlásnak indult. A részletes állatorvosi vizsgálatok és a szükséges beavatkozások során a szakemberek előrehaladott daganatos elváltozásokat találtak a máján, ezért a szakmai protokollok és állatjólléti szempontok mérlegelése után az eutanázia mellett kellett dönteniük, hogy megóvjuk őt a további szenvedéstől.

Hozzátették: élete nemcsak zoológiai szempontból volt kiemelkedő, hanem fontos példája annak is, milyen jelentősége van a modern állatkerti állatgyógyászatnak, az idős állatok speciális gondozásának és az állatjóllét tudományos alapú szemléletének.

Továbbá megosztották azt is, ami különös jelentőséggel bír: genetikai öröksége tovább él. 2024-ben született bocsai révén génállománya a jövő generációiban is fennmarad, hozzájárulva a faj európai állatkerti állományának genetikai sokféleségéhez és hosszú távú fenntartásához.

Nyitókép: Nyíregyházi Állatpark hivatalos Facebook-oldala

 

