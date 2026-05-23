Majdnem megfulladtak - Hajók neveit kapták a kidobott macskák

Majdnem megfulladtak. Az állatokat egy anyuka találta meg a 3 éves kisfiával. Egy gyorsan elhajtó autót is láttak, abból dobhatták ki az cicákat a kikötőnél. Most egy szatymazi tanyára kerültek, állatmentőkhöz, kecsketejjel és tápszerrel etetik őket. A négy kismacska hajók neveit kapta, Viktória, Biszmárk, Nautilus és Sirókkó.